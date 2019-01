Calvo explicará en la Comisión de Gastos Reservados el viaje de Sánchez a Benicàssim

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comparecerá en la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados para dar explicaciones sobre el viaje del presidente, Pedro Sánchez, el pasado 20 de julio a Castellón, donde se reunió con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y asistió al Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Así lo ha solicitado el Partido Popular, que ha registrado una petición en el Congreso para que la vicepresidenta "dé cuenta de la opacidad y de la falta transparencia del coste de los desplazamientos del Gobierno y en especial del presidente de Gobierno".

El grupo popular ha pedido a Calvo explicaciones sobre el carácter “secreto” del coste de los viajes que el presidente del Gobierno y las personas que lo acompañan realizan en helicóptero y avión oficial. Esta petición del PP llega después de que el Ejecutivo haya facilitado, a través de la Ley Transparencia, solo el gasto en protocolo —un total de 282,92 euros— del viaje que Sánchez realizó en el avión oficial Falcon a Castellón. El Consejo de Transparencia, a instancias del asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom, pidió esa información al Ejecutivo, que remitió los gastos de protocolo, pero aclaró: "Sobre el resto de la comitiva que acompaña al presidente, facilitar más información al respecto sobre cualquier desplazamiento afectaría sin duda alguna a los planes de protección a que se refiere el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los secretos oficiales".

"Ya que no lo hace en el portal de transparencia tendrá que hacerlo en la comisión correspondiente del Congreso", ha recriminado el presidente popular, Pablo Casado, este jueves en un acto con afiliados del PP en Ceuta. Casado ha incidido en que no pone en duda "si hay una explicación por motivos de seguridad o por motivos de estado". "Lo que sí exigimos es transparencia, que no se tome el pelo a la gente diciendo que el coste efectivo es de 200 y pico de euros. Es mejor no contestar o decir que no te da la gana contestar", ha continuado.

🗣@pablocasado_: “Esta mañana el PP ha registrado la petición de comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno para que dé cuentas de la opacidad del coste de los desplazamientos del Gobierno, en especial del presidente, ya que no lo hace a través del Portal de Transparencia”. pic.twitter.com/XQAVlb1XOx — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 3 de enero de 2019

La iniciativa se suma a la solicitud de comparecencia en el Congreso del subdirector del Consejo de Transparencia, Javier Amorós, para informar sobre la "censura y crítica" de este organismo a Sánchez, "por abusar del secreto oficial para ocultar sus viajes", que realizó este miércoles el PP.

El PP lleva meses arremetiendo contra Sánchez por este viaje. El 9 de octubre el diputado por Castellón Óscar Clavell López registró varias preguntas sobre el "coste económico de los cuatro trayectos que hizo el avión" con el detalle del "desglose del coste de la tripulación, el combustible, comidas y en su caso gastos aeroportuarios" e información sobre si hubo "personal de seguridad afecto a la esposa y familiares del presidente". La respuesta escrita del Gobierno, datada el 20 de noviembre, fue que "por razones de seguridad no se puede facilitar información individualizada de los dispositivos de protección asignados a las diferentes Instituciones y personalidades del Estado".