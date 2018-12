Carlos Fabra muestra su sintonía con Vox y alaba a Casado: “Es un gran líder”

"Me siento arropadísimo. Estoy feliz". El expresidente de la Diputación de Castellón y exlíder del PP provincial, Carlos Fabra, ha presentado este viernes su autobiografía Fabra, ¿y ahora qué?, en un acto en el que ha ratificado su sintonía con Vox y ha lanzado una loa pública hacia Pablo Casado: "Es un gran líder", ha reseñado.

El libro que ha visto este viernes la luz lo alimenta un único objetivo, según su protagonista: "Decirle a la opinión pública que a Carlos Fabra nadie le condenó por un delito de corrupción". Así lo ha destacado en el centro cultural La Bohemia de Castellón, ante un aforo bastante menor al esperado —en torno a 150 personas, incluido algún espontáneo que se ha acercado para darle las gracias por haber ideado el famoso aeropuerto— y con casi pleno al quince en ausencias políticas. Entre las presencias, fugaces, la del exvicepresidente del Consell Víctor Campos, condenado por aceptar regalos de la trama Gürtel, o los exvicepresidentes de la Diputación castellonense Vicent Aparici y Ester Pallardó.

Fabra, ¿y ahora qué? nació de la "cabezonería" de su autor, el periodista Jesús Montesinos, durante un permiso penitenciario de Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel y al pago de 1,4 millones de euros por defraudar 700.000 euros a Hacienda. Insiste en que el objeto del libro no ha sido el azote obvio que lanza a sus excompañeros de partido. Las "cuatro" críticas hacia ellos "se resumen en una página y media de las 300 que tiene" la publicación, añade. "El objeto es decirle a la opinión pública que a Carlos Fabra nadie le condenó por un delito de corrupción, que Carlos Fabra se fue a la cárcel por un delito fiscal; muchas personas por mucho más dinero no han ido a la cárcel y yo me he cascao casi tres años de prisión".

De los pocos halagos que Fabra ha destinado durante el acto a las filas populares figura el destinado al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, imputado por fraude y prevaricación en el caso Gürtel: "Es la persona más honesta y buena, recta y correcta que he conocido en mi vida".

Fabra ha alabado también al actual secretario general del PP nacional, Pablo Casado, a quien ha calificado de "magnífico líder". "Si mejora todas las cosas que tiene que mejorar, que tiene mucha faena, puede hacer del PP un gran partido político". Tampoco ha ocultado su sintonía con Vox: "Tiene muchas cosas que me gustan, muchas: la tarjeta sanitaria única en España; la tarjeta única en educación, que es un mensaje fantástico, o la tarjeta fiscal única". La formación que lidera Santiago Abascal es, dice, "la respuesta a muchas cosas que no han hecho bien muchos partidos, ni Ciudadanos, ni el PP ni por supuesto el partido socialista. La primera respuesta la ha tenido el PSOE en su feudo". Precisamente sobre Andalucía, ha dicho que apoyaría sin dudas el pacto entre Vox y PP, "y si Ciudadanos no lo hace perderá todo el apoyo que tiene. Es una cuestión de aritmética".

No se moja, sin embargo, sobre su mayor o menor proximidad a PP y Vox. Escurre el bulto tras ser preguntado por ello: "Me siento mucho más cerca de los ciudadanos de Castellón. Cuando tenga que decir y tomar opinión dentro de seis meses, ya manifestaré públicamente dónde estoy. De momento estoy con Carlos Fabra". Lo que sí confirma es su no rotundo a volver a la política activa. "Por supuesto que lo he descartado. Aunque estoy muy joven, tengo 73 años y estoy muy cascado".

Entre los peor parados del libro están su sucesor en la Diputación castellonense, Javier Moliner, o el exvicepresidente valenciano Alberto Fabra, a quienes en su compendio de críticas en "página y media" acusa de orquestar "una masacre indiscriminada para borrar a los fabristas". "Es su problema si se sienten incómodos: ajo y agua, y a resignarse", concluye.