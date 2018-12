Sánchez se reúne hoy con Puig y Vara y mañana recibirá a García-Page

Pedro Sánchez se verá este martes con los presidentes de la Comunidad Valenciana y Extremadura, Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara respectivamente para conocer de primera mano su opinión de la crisis en Cataluña y la actualidad política antes de la celebración del Consejo de Ministros del viernes en Barcelona, el primero en la ciudad desde la restauración de la democracia. Todavía pendientes de cerrar una reunión entre Sánchez y el president de la Generalitat, Quim Torra, la vicepresidenta Carmen Calvo ha rechazado este martes en una entrevista en la Cadena Ser que se contemple una reunión bilateral, aunque no supondría “ningún problema” otros encuentros en paralelo entre responsables de ambas Administraciones.

El presidente del Gobierno, que a primera hora comparecía en el Senado, recibirá mañana a partir de las 11 de la mañana a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y que desde el fiasco electoral de los socialistas en las elecciones andaluzas se ha convertido en la principal voz crítica del partido. El temor al impacto de la relación con los independentistas en las elecciones de mayo en el electorado socialista se ha extendido por todas las comunidades autónomas. Sánchez defiende la gestión del desafío secesionista por parte del Gobierno y seguirá apostando por el diálogo sin desdeñar la actuación con "proporcionalidad" y "la seriedad que cada momento requiera" si el reto secesionista empeora, como ha transmitido a los secretarios generales del PSOE las últimas semanas.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ya estuvo la semana pasada en La Moncloa que calificó como "muy fructífera". En ella, Lambán transmitió su "gratitud y reconocimiento" al presidente "por estar intentando encontrar una salida al callejón diabólico en el que el separatismo está metiendo a Cataluña y al conjunto de España". La reunión se produjo después del almuerzo que Sánchez mantuvo el miércoles con los secretarios generales socialistas que no son presidentes regionales. En la reunión, adelantada por EL PAÍS, transmitió su intención de agotar la legislatura, aspiración que no ve factible cumplir si no logra los respaldos necesarios para aprobar los Presupuestos de 2019. Al cónclave no asistió el responsable del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que tampoco asistió al último comité federal, celebrado el mes pasado en Fuenlabrada.

Los barones que no habían sido convocados a la principal reunión de cargos del PSOE, desde el encuentro de los líderes territoriales previo al comité federal que se celebró en noviembre del año pasado, daban por hecho que serían citados en las próximas semanas. Fuentes del partido ya adelantaron que Sánchez se reuniría con ellos de forma individual a diferencia de la reunión coral que mantuvo el miércoles pasado con una decena de secretarios generales.