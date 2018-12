El juez del ‘caso Villarejo’ renuncia a seguir en la Audiencia Nacional

Diego de Egea, instructor del caso de corrupción encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha decidido renunciar a seguir en la Audiencia Nacional como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. De Egea, que aduce motivos personales, no renovará en la plaza de juez de apoyo, que expira el próximo 31 de diciembre y pese a que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional había acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial su renovación.

El macrosumario sobre Villarejo, compuesto por siete piezas separadas, quedará en manos del titular del juzgado, Manuel García-Castellón aunque el órgano de gobierno de los jueces nombre a otro magistrado de refuerzo en un juzgado en el que se investiga, entre otras causas, la Operación Púnica.

La instrucción del caso Villarejo –denominado en realidad Operación Tándem- ha estado marcada por las discrepancias jurídicas continuas del magistrado con los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que han recurrido decisiones relevantes del juez durante la investigación. Entre ellas, la decisión de levantar el secreto del sumario, que fue revocada parcialmente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De Egea, también contra el criterio de la Fiscalía, archivó las pesquisas contra algunos de los investigados y puso en libertad a algunos de ellos, como el comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, supuesto socio de Villarejo, sin esperar al informe del ministerio público.

La guerra declarada entre el juez De Egea y los fiscales Stampa y Serrano se inició el pasado 28 de mayo cuando el comisario Enrique García Castaño acudió al despacho del magistrado en la Audiencia Nacional para preguntarle si le estaban investigando. De Egea le respondió que acudiera a la sede la Fiscalía a demandar esa información. Y allí los fiscales le dieron la callada por respuesta. La iniciativa del juez no gustó a los representantes del ministerio público, según señalan fuentes judiciales. En julio, García Castaño fue detenido como presunto colaborador de la trama y posteriormente puesto en libertad.

Este martes por la mañana el juez instructor, según fuentes próximas, no ocultaba su malestar por el discurrir de este caso y confesaba: “no me queda mucho tiempo aquí”. Según fuentes cercanas al caso, De Egea era partidario de “encapsular” las siete piezas del caso Tandem y que una decisión política del Gobierno determinara “destruir el resto del material intervenido” al comisario José Manuel Villarejo. En su opinión el caso era difícil de manejar y podría llegar a atascar la Audiencia Nacional debido a la ingente cantidad de material informático intervenido al comisario: cuatrocientas carpetas en más de 20 terabytes susceptibles de convertirse en decenas de piezas separadas del caso principal.

De Egea no ocultaba que el pasado mes de julio, poco después de que se hicieran públicas las grabaciones de Villarejo a Corinna Larsen sobre el Rey Emérito, estudiara la posibilidad de poner en libertad provisional a Villarejo. Incluso barajó la posibilidad de ponerle una pulsera electrónica para que estuviera controlado. Ayer, fuentes cercanas al magistrado señalaban que no tenía sobre la mesa la posibilidad de acceder al última petición de libertad del abogado de Villarejo para que este queda en libertad provisional antes de Navidad. No obstante, el pasado julio, el magistrado sopesó su puesta en libertad provisional y llegó a sondear al antiguo abogado de Villarejo sobre si su cliente aceptaría llevar una pulsera de localización.

En las últimas semanas, De Egea aspiró a la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, su candidatura no recabó ningún apoyo en el CGPJ, que eligió, por 11 votos al magistrado conservador Juan Pablo González frente a los 10 de la magistrada Ana Mercedes del Molino.