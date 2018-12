Robles cuestiona la legitimidad de Torra para ocupar cargos públicos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cuestionado este martes la legitimidad del presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de que este pusiera la vía eslovena a la independencia como modelo para Cataluña y permitiera los cortes de carretera de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) sin ordenar la intervención de los Mossos.

“Quien alienta alteraciones de orden público, no cumple sus responsabilidades de Gobierno y favorece vías violentas no está legitimado para ostentar responsabilidad política”, ha dicho la ministra. Si “fruto de la iluminación o de la falta de sentido de la responsabilidad” un gobernante permite que vías públicas estén cortadas durante 15 horas, en alusión a la AP-7, “es alguien que, desde el punto de vista democrático, no está legitimado para el ejercicio de ninguna función pública”, ha insistido.

La ministra se ha referido a Torra, sin citarlo, como “insensato” y le ha recordado que la obligación de los responsables políticos es prestar servicio a los ciudadanos y “garantizar la libertad, la convivencia y la democracia”.

Robles ha hecho estas declaraciones tras un acto celebrado en el Cuartel General del Aire en Madrid con motivo del 40º aniversario de la Constitución, en el que han sido distinguidos 40 militares y personal civil del Ministerio de Defensa que “no salen en los titulares” y trabajan “discreta y abnegadamente” para garantizar el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

En su discurso, en presencia de la cúpula militar, Robles ha querido “lanzar un mensaje claro a aquellos que desde la iluminación y la falta de principios democráticos quieren poner en riesgo nuestra convivencia: el marco de la Constitución es el marco democrático y no es tocable”.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre, ha subrayado que “los ejércitos deben mucho a la Constitución y la Constitución debe mucho a los ejércitos”. Tras asegurar que la paz es mejor que cualquier conflicto, ha advertido de que “la paz no surge de la nada, sino que hay que trabajarla cada día”.

Preguntada por una hipotética intervención del Ejército en Cataluña, la ministra se ha mostrado “segura” de que los propios ciudadanos catalanes rechazan los “planteamientos violentos” de Torra. “Por suerte, el señor Torra no representa a la totalidad de los ciudadanos de Cataluña, que se han caracterizado siempre por defender los valores de la libertad y la democracia”.