Casado acusa a Pedro Sánchez de ser cómplice de la “kale borroka independentista” por no aplicar el 155

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este viernes a Pedro Sánchez que "ponga orden en Cataluña" frente a la "kale borroka independentista" y aplique el artículo 155 para tomar el control porque "Cataluña está fuera de sí". Así se ha manifestado tras las imágenes de los disturbios registrados el jueves en distintas ciudades catalanes donde, a su juicio, el debate no es la "proporcionalidad" de la policía o el apoyo de la Consejería de Interior a la actuación policial.

Para el líder del PP el debate es si se está garantizando que se cumpla ley y la convivencia en las calles, algo que en su opinión no se está haciendo, por lo que el Gobierno central tienela responsabilidad de "poner orden" y hacer que "se cumpla la ley". "Sánchez debe aplicar el artículo 155 porque, de no ser así, es cómplice de lo que está ocurriendo en Cataluña", ha asegurado. Casado también ha criticado las propuestas de reforma de la Constitución planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez: "¿Es necesario abrir la Constitución con la que está cayendo en Cataluña?", se ha preguntado, y ha pedido que no se someta al país a un "debate doctrinario que ponga en riesgo" la estabilidad "solo por la debilidad del Gobierno".

El líder del PP ha hecho estas declaraciones en un acto en Teruel en el que ha presentado a los candidatos del Partido Popular en las tres capitales aragonesas, así como al candidato al Gobierno de Aragón, y que da inicio a una gira por todo el Estado para presentar a los cabezas de lista en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019.