Casado excluye ahora a Vox de la negociación y solo ve interlocutor a Ciudadanos en Andalucía

El Partido Popular y Ciudadanos buscan un acuerdo "de 47 escaños" para gobernar Andalucía, esto es, los que suman juntos los dos partidos. El líder del PP, Pablo Casado, que este martes no descartó ofrecer consejerías a Vox en ese eventual Gobierno, ahora asegura que su negociación solo es con el partido de Albert Rivera, no con Vox. "Mi interlocutor es Ciudadanos", ha subrayado Casado en conversación informal con periodistas en los actos de homenaje al 40 aniversario de la Constitución.

Ambos partidos discrepan sobre a quién pedirán después el apoyo para completar los 55 escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz: mientras Rivera quiere que el PSOE se abstenga, Casado busca el respaldo de la formación de extrema derecha, aunque ahora lo reduce a un apoyo externo.

"Vox no va a querer entrar en el Gobierno”, argumenta Casado, aunque el martes sostuvo en RNE que, tras el acuerdo con Ciudadanos, "Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva, es decir, abstenerse y facilitarlo, o activa”, lo que indica que le ofrecía entrar en el Ejecutivo. Los populares tratan de no excederse en exponer su sintonía con Vox para no complicar un acercamiento de Ciudadanos, porque para Rivera la prioridad es que sea el PSOE el que facilite la investidura, no Vox. En Ciudadanos creen que los socialistas podrían acabar absteniéndose si consiguen condicionar en parte la legislatura.

La primera reunión entre los equipos de PP y Ciudadanos tendrá lugar la semana que viene, después del primer contacto que han mantenido ya los secretarios generales, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas. En poco más de dos semanas el acuerdo debe estar cerrado, porque el día 27 de diciembre se constituye la Mesa del Parlamento andaluz y tanto PP como Ciudadanos buscan un "acuerdo global", que incluya la Mesa del Parlamento y la investidura, según ha reconocido Casado y admiten fuentes de Ciudadanos.

De momento, los dos chocan en quién debe ser el presidente del futuro Gobierno conjunto, porque ambos reivindican la presidencia para sí. Pero el líder del PP cree que el acuerdo es posible. “Mi buena relación con Rivera ayuda”, ha confiado Casado.