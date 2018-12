Ciudadanos decide negociar con el PP el Gobierno de Andalucía sin excluir a Vox

La ejecutiva de Ciudadanos ha decidido, por unanimidad, iniciar una negociación con el Partido Popular con el fin de llegar a un "pacto de Gobierno" en Andalucía, según ha anunciado el líder, Albert Rivera, en comparecencia de prensa tras la reunión. El partido quiere un acuerdo de Gobierno estable con el PP en Andalucía que presida su candidato, Juan Marín, ha explicado Rivera, que pide al PSOE que asuma que tiene que pasar a la oposición y "no bloquear" ese futuro pacto. Rivera quiere que el PSOE permita que gobiernen Ciudadanos y el PP en Andalucía, pero no descarta que sea Vox la formación que lo posibilite. Ni siquiera ha querido el líder de Ciudadanos cerrar la puerta a que el partido de extrema derecha entrara en ese eventual Gobierno. Esa posibilidad abre una brecha con el candidato que Ciudadanos apoya para la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, que hoy ha reclamado que no se llegue a ningún pacto con Vox.

La intención de Rivera es que el PP acepte un acuerdo de Gobierno que presida Ciudadanos, en principio, de coalición, y que sea el PSOE el que lo permita absteniéndose en la investidura. Rivera quiere que los socialistas vayan a la oposición en todo caso, y no contempla ningún acuerdo con el PSOE. "Le pido al PSOE que asuma la derrota y pase a la oposición", ha reclamado. La estrategia pasa por cerrar ese acuerdo con el PP y poner al PSOE ante la tesitura de permitir ese Gobierno o que lo haga Vox. Trasladar la presión al PSOE. "Le pido a Susana Díaz que no bloquee Andalucía, porque ha perdido y no tiene mayoría", ha subrayado Rivera.

Ese es el plan a, pero Ciudadanos no renuncia a un plan b en el que Vox entrara en la ecuación. Hasta dos veces ha eludido Rivera en su comparecencia descartar al partido de extrema derecha en ese acuerdo. Primero, para cualquier pacto. "¿Puede asegurar que no van a llegar a ningún acuerdo con Vox?", le han preguntado los periodistas. "Nuestra prioridad absoluta es que Juan Marín lidere la Junta de Andalucía. A partir de ahí, con cinco partidos políticos sería una irresponsabilidad descartar todos los escenarios encima de la mesa", ha afirmado Rivera. Tampoco ha rechazado la posibilidad de que Vox entrara en ese Gobierno, una vez Pablo Casado, presidente del PP, ya está ofreciendo consejerías andaluzas a esta formación. "A día de hoy me parecería poco responsable descartar cosas", contesta Rivera a esa cuestión.

La posibilidad de que Ciudadanos pudiera sostenerse o pactar un Gobierno con Vox en Andalucía está tensando los contornos del partido. Inquieta a sus socios liberales europeos, y hoy ha abierto el primer choque con el candidato que Ciudadanos apoya para la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls. El ex primer ministro francés, aunque es un candidato independiente y no pertenece orgánicamente a Ciudadanos, ha sido rotundo este miércoles en rechazar que el partido de Rivera pueda llegar a algún pacto con Vox. "Ciudadanos es un partido liberal, progresista y profundamente europeísta. Estoy seguro de las convicciones de Ciudadanos, no puede haber ningún pacto con Vox", ha sentenciado Valls en la cadena SER.

La gobernabilidad en Andalucía sigue irresuelta tras un resultado electoral en el que la derecha y la extrema derecha suman una mayoría que podría desalojar al PSOE tras 36 años al frente del Ejecutivo regional. Tanto la candidata socialista, Susana Díaz, como el del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el de Ciudadanos, Juan Marín, se postulan como candidatos a la presidencia. Aunque los dos partidos de centro derecha están dispuestos a llegar a un acuerdo entre sí sin renunciar a la participación de Vox, con el que suman más de los 55 escaños de la mayoría absoluta, lo que deja al PSOE a las puertas de perder el Gobierno regional.