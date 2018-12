Manuel Valls: “Estoy seguro de las convicciones de Ciudadanos. No puede haber ningún pacto con Vox”

Manuel Valls, el ex primer ministro francés que es cabeza de cartel de Ciudadanos para Barcelona en las próximas elecciones municipales —aunque se presenta como "candidato independiente"— ha dado este miércoles una entrevista en el programa de la Cadena SER Hoy por hoy, dirigido por Pepa Bueno, en la que ha dicho que el partido dirigido por Albert Rivera no puede pactar con Vox en Andalucía. "Estoy seguro de las convicciones de Ciudadanos. ¿Han pactado Ciudadanos y Vox? No. No especulemos con estas cosas. No puede haber ningún pacto con Vox", ha afirmado el ex primer ministro socialista francés.

Tras el resultado electoral de Andalucía, en el que la derecha y la extrema derecha suman una mayoría por primera vez desde el regreso de la democracia con los 26 diputados del PP, los 21 de Ciudadanos y los 12 de Vox —la mayoría está en 55 escaños—, los partidos con representación parlamentaria siguen situándose ante posibles pactos para gobernar en la comunidad tras 36 años del PSOE al frente del Ejecutivo regional. "Lo sensato es acuerdo entre los partidos constitucionalistas", ha dicho Valls esta mañana, y ha añadido: "No hay otra solución que pactar, y eso el presidente Sánchez y el PSOE deben entenderlo por lo que es Andalucía".

Las declaraciones de Valls llegan un día después de que una treintena de personas boicotease una rueda de prensa suya en el barrio de Raval de Barcelona. Con banderas esteladas, antisfascistas y carteles a favor de la libertad de expresión, el grupo de críticos gritó insultos y consignas contra el candidato a la alcaldía de Barcelona mientras este intentaba proseguir con su discurso. Valls tuvo que abandonar el barrio escoltado por la Guardia Urbana.

Además, la Ejecutiva de Ciudadanos se reúne este miércoles para decidir una fórmula para forjar un pacto con el PP que dé lugar a un "Gobierno de cambio" liderado por Juan Marín en Andalucía y que no sea bloqueado por el PSOE. Tanto el PP como Ciudadanos están abiertos a acuerdos con el partido de extrema derecha, aunque ambos aspiran a hacerse con la presidencia de la Junta. La ya presidenta en funciones, la socialista Susana Díaz, también se ha postulado como candidata, pese a su fuerte retroceso, y se ofrece como el dique para contener a Vox. Este martes, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, mostró el apoyo de la dirección del partido a Díaz para intentar una investidura. Un día antes, Ábalos había planteado la "necesaria regeneración" del PSOE andaluz.