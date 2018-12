Rivera se arriesga al coste de pactar con Vox con tal de desalojar a Díaz

Ciudadanos ha decidido este lunes asumir un riesgo importante que podría marcar un punto de inflexión en la evolución ideológica del partido: la posibilidad de apoyarse o incluso pactar con la extrema derecha en Andalucía con tal de desalojar al PSOE del poder. No es el escenario prioritario ni mucho menos el buscado por el partido, pero la dirección ha anunciado que no podía descartarlo, ante la incomodidad de sus socios europeos. Su intención es un Borgen andaluz.

Menos de una hora ha durado este lunes la reunión en Sevilla del Comité Ejecutivo Permanente de Ciudadanos, formado por las 13 personas que deciden la estrategia del partido. No ha hecho falta un debate más amplio ni hubo ninguna discrepancia, según fuentes de la dirección, sobre una decisión que ya estaba tomada desde la noche anterior. Tras el análisis de los resultados electorales, y con la legitimidad de haber sido la única fuerza que ha crecido de las que tenía representación en 2015, la cúpula ha tenido claras dos cosas: que la prioridad es desalojar a Susana Díaz de la Junta, y que el partido tenía que intentar liderar ese Gobierno alternativo.

La propuesta la formuló ya la noche electoral el líder, Albert Rivera, cuando compareció junto al candidato, Juan Marín, y parte de la cúpula pasadas las diez y media de la noche en un hotel de Sevilla. Se trata de intentar un Borgen andaluz, dicen fuentes de la dirección en referencia a la serie danesa de 2010 en la que una primera ministra danesa llega al poder sin haber ganado las elecciones ni ser segunda fuerza, al encabezar la única coalición posible. Algo que ocurrió un año más tarde en la realidad en Dinamarca.

La pretensión de Ciudadanos es que su candidato, Juan Marín —que con sus 21 escaños es la tercera fuerza del Parlamento Andaluz, por detrás de PP y PSOE— sea investido con apoyo de populares y socialistas. El argumento del partido es que el nuevo Gobierno “solo puede liderarse desde el centro, la moderación y la limpieza”, ha sostenido este lunes José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, en comparecencia de prensa tras la reunión del comité. “Sabemos que no será fácil”, ha reconocido Villegas como única concesión a lo casi inverosímil de la propuesta.

Pero tras ese escenario, casi imposible, Ciudadanos ha tomado la decisión de no excluir ningún acuerdo con tal de facilitar ese cambio desbancando al PSOE. Lo que implica abrir la puerta a los pactos con Vox, una fuerza de extrema derecha con la que, en principio, el partido de Albert Rivera comparte muy poco. Ciudadanos remarca siempre el europeísmo como una de sus señas y ha subrayado en campaña el euroescepticismo de Vox, y no comparte al menos las propuestas más radicales de esta formación, como la supresión de las comunidades autónomas, la derogación de la Ley contra la violencia de género o la Ley de Memoria Histórica.

Preocupación en Europa

Con todo, el acuerdo no se rechaza. “Hoy me veo incapaz de descartar ningún escenario”, ha admitido el secretario general de Ciudadanos ante la pregunta de si el partido rechazaba aliarse o aceptar el apoyo de Vox. La decisión supone un giro respecto a lo que el candidato a presidir la Junta, Juan Marín, dijo en campaña. En una entrevista en EL PAÍS, Marín sí descartó pactos con Vox, aunque admitió la posibilidad de aceptar sus votos en una investidura sin contrapartidas. Pero este lunes la ejecutiva no ha cerrado la puerta a nada.

La posibilidad de pactar con Vox no se ha debatido específicamente en la ejecutiva permanente, porque se trata de un escenario posterior, ya que primero se pide un acuerdo a PP y PSOE. El miércoles, la dirección ampliada se reúne también para analizar los resultados, y ahí podrían surgir algunas dudas, porque Vox genera cuando menos incomodidad en el partido. Donde sí ha preocupado ya el anuncio de Ciudadanos es en sus socios europeos. El presidente del grupo ALDE de los liberales europeos en el que se integra Ciudadanos, Guy Verhofstadt, ha alertado a través de Twitter del éxito de la extrema derecha en España y ha confesado su preocupación.

No hay aparente alarma en Ciudadanos por la llegada de la extrema derecha a España, aunque Villegas sí ha marcado distancias. “Está claro en Europa cuáles son nuestros referentes. Unos reciben las felicitaciones de Le Pen y otros vamos con Macron. Las diferencias están claras”, dijo. La estrategia prima.