Rivera: “Vamos a echar al PSOE de la Junta”

Albert Rivera ha conseguido uno de sus dos objetivos en las elecciones andaluzas: la posibilidad de desalojar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía tras 37 años de socialismo. No lo esperaban en el partido, ni siquiera pasadas las nueve de la noche, cuando en la dirección aún se reconocía como "muy difícil" la suma en la derecha. Pero así es: en un vuelco histórico, el importante desgaste del PSOE y el empuje de Ciudadanos y de Vox permiten a Rivera acariciar el Gobierno de la Junta andaluza. "Vamos a echar al PSOE de la Junta de Andalucía", proclamó poco antes de las once de la noche. El líder de Ciudadanos anticipó, igual que prometió en campaña, que su partido intentará liderar el Gobierno alternativo a Díaz. "Vamos a presentar nuestra candidatura", anunció Rivera. Juan Marín se presentará a la investidura con la intención de que le apoyen el PP y el PSOE.

"El cambio ha llegado a Andalucía, tenemos suficientes votos para el cambio", afirmó el candidato del partido naranja, Juan Marín, en su comparecencia junto a Rivera.

Ciudadanos logra un importante crecimiento, con 12 escaños más que en 2015: de nueve escaños a 21 y pisa los talones al PP, sin sorpasso, pero a solo dos puntos de distancia. Rivera tendrá que decidir ahora con quién pacta y cómo: durante la campaña, Ciudadanos se ha negado a acordar con el PSOE y ha tendido la mano al PP. Pero Vox puede dar algún quebradero de cabeza.

No ha habido sorpasso al PP, pero ha estado muy cerca, lo que permite a Ciudadanos mantener abierta la batalla por el liderazgo del centro derecha. El partido de Albert Rivera supera los 600.000 votos y el 18%, a menos de 100.000 papeletas del PP y dos puntos de distancia. Los 21 escaños de Rivera, frente a 26 del PP, se construyen sobre todo en los buenos resultados en Cádiz, Málaga y Sevilla. En estas dos últimas provincias, Ciudadanos sí supera al PP.

Pero lo importante es la suma de la derecha que, no obstante, abre un escenario de pactos complejo que ahora habrá que clarificar. Ciudadanos abrió la campaña con el compromiso de que no investiría a Susana Díaz ni pactaría en ningún caso con el PSOE. Al mismo tiempo, tendió la mano al PP para pactar, pero Rivera y Juan Marín, el candidato, han reivindicado el liderazgo de ese eventual pacto con el argumento de que Ciudadanos crece y el PP baja. “Vamos a plantear encabezarlo nosotros, un Gobierno limpio, no pendiente de los juzgados. El PP, desde la oposición, no ha conseguido una sola medida. Vamos a proponer una investidura y que nos apoyen. Si hay un solo escaño más de cambio, el PP tendrá que apoyarnos para que lideremos el Gobierno”, afirmó el líder de Ciudadanos la última semana de campaña.

Las dificultades estarán, por tanto, en ese acuerdo del PP que los populares querrán liderar, pero también en el apoyo de Vox. El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, aseguró en entrevista en EL PAÍS que no pactarían con Vox pero sí admitirían sus votos para una investidura, esto es, sin negociarlos. "Si Vox decide votarnos, estaremos encantados. Muchísimas gracias por el apoyo, pero eso es para hacer los cambios que Ciudadanos plantea, no para poner en marcha políticas de otros partidos con los que no compartimos espacio. No vamos a pactar con Vox ni vamos a llegar a acuerdos con ellos", afirmó Marín.

La campaña de Ciudadanos tuvo más acento catalán que andaluz. El partido buscó el voto de castigo a Díaz por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, y en especial por su estrategia de distensión con los independentistas catalanes. “Me consta que van a venir muchos votantes del PSOE que van a decir basta, que no le compran a Sánchez sus ocurrencias, los pactos con los separatistas”, defendió Rivera en el mitin de cierre de campaña en Sevilla. El mensaje pivotó en la unidad de España y la protesta contra el separatismo catalán, con muy pocas propuestas para reformar Andalucía. Rivera y Arrimadas se volcaron con una veintena de actos entre los dos para arropar a un candidato discreto, Juan Marín, con poco tirón, pero que sin embargo ha resultado.