El Poder Judicial acaba su mandato sin perspectivas de acuerdo para la renovación

Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su presidente, Carlos Lesmes, se encuentran desde hoy en funciones, pero las negociaciones entre el PP y el PSOE para renovar este órgano están rotas tras la renuncia de Manuel Marchena a presidir el nuevo Consejo. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia pidió ayer a los vocales que renuncien al cargo para facilitar la renovación de la institución. La vocal Concepción Sáez admite que se lo ha planteado, pero ha desistido porque no ha logrado convencer a otros compañeros.El mandato del Consejo del Poder Judicial venció ayer, pero las negociaciones para renovarlo están bloqueadas tras la renuncia de Marchena después de que se conociera que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió un whatsapp a sus senadores en el que se jactaba del control “desde atrás” de la Sala de lo Penal del Supremo. El PP ya ha anunciado que no prevé retomar por ahora las negociaciones.

Concepción Sáez, letrada de la Administración de Justicia y el único miembro del Consejo designado a propuesta de IU, ha estado planteándose hasta hace unos días renunciar al cargo una vez que se ha cumplido el plazo de su mandato. “Este consejo está acabado y ya no responde a la correlación de fuerzas del Parlamento, ha perdido legitimidad”, explica a EL PAÍS. Pero Sáez ha intentado convencer a otros vocales de que dimitan y no lo ha conseguido. “No creo en las acciones individuales. Habría que dar ese paso de forma colectiva, al menos los que tenemos posiciones ideológicas que no nos sujetan al cargo, sino que lo entendemos como servicio público. Y que creemos que hay que estar el tiempo suficiente y con dignidad. Ahora no se dan esas características”, afirma.

Ante la falta de apoyo a su propuesta, planteada a varios vocales, ha optado por seguir. “Mi salida individual sería interpretada por algunos como una falta de responsabilidad”, explica. “He estado dudando hasta hace tres días. Me ha costado llegar a esta conclusión, pero sería más perjudicial para todos que saliera solo yo”.

En la decisión de Sáez ha pesado también que si ella se marcha su sustituta sería una fiscal de la Asociación de Fiscales, de tendencia conservadora. “Mi sola marcha no va a solucionar nada y no beneficiaría a la fuerza política que me promovió. Iba a ser sustituida en el pleno siguiente y el consejo se inclinaría más hacia otras posiciones”, admite la vocal.

Sáez pertenecía a la comisión permanente del Consejo (el principal órgano de decisión) pero renunció el 1 de septiembre tras ser nombrada gerente de la Mutualidad General Judicial, cargo para el que fue propuesta por la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia. Los siete miembros de la permanente son los únicos vocales que tienen dedicación exclusiva, por lo que no podía compatibilizarlo con su nuevo cargo.

Sáez no se planteó entonces renunciar a ser vocal porque pensaba que el mandato se renovaría en plazo, pero la situación ha cambiado. “Estamos en funciones y no tiene sentido que vaya más lejos de lo previsto por el legislador. No es de recibo que un mandato sea de cinco años y se prolongue meses porque quienes tienen que ponerse de acuerdo no lo hacen”, señala la vocal, que admite sentirse frustrada tras su paso por el CGPJ. “Hoy [por ayer] hace cinco años que juré mi cargo ante el Rey y estoy muy disgustada. Con la institución, mis colegas y conmigo, porque no he sido capaz de crear las condiciones para que esto fuera distinto”, admite.

Presión de las asociaciones

Otros vocales consultados señalan que no se plantean renunciar, aunque admiten que la situación puede cambiar si el bloqueo se prolonga meses. Las asociaciones judiciales presionan ya a los partidos para que vuelvan a la negociación. Esta presión se extiende a los vocales, a los que Juezas y Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, pidió ayer que renunciaran para facilitar los contactos.

La asociación Francisco de Vitoria considera que el actual CGPJ, al estar en funciones, ha perdido “la legitimidad deseable”, por lo que confía en que se limite a “despachar los asuntos de trámite y reglados o aquellos que, por razones de urgencia o necesidad, no admitan demora”. Los vocales consultados señalan que están legitimados para tomar cualquier decisión que competa a este órgano, aunque admiten que ya no es momento de emprender proyectos a largo plazo. “Lo lógico es tener un perfil bajo. Pero nuestra labor es necesaria para el funcionamiento diario de la justicia y eso hay que seguir haciéndolo”, señala un vocal. El Foro Judicial Independiente, la única asociación que no presentó candidatos a vocales para la frustrada renovación del Consejo, pidió ayer a las demás asociaciones que exijan a sus candidatos que se retiren.