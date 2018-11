Griñán sigue la misma estrategia que Chaves y no declara en el Senado

José Antonio Griñán, acusado en el caso de los ERE, ha seguido la misma estrategia que Manuel Chaves y se ha negado a declarar este jueves en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado, bajo control del PP. “Entenderán que no puedo perjudicar mi defensa. Por tanto, no voy a declarar. He de preservar mi derecho de defensa y mi garantía de presunción de inocencia. Esta es la única declaración que voy a hacer. Hasta aquí mis palabras y no diré nada más”, ha afirmado al inicio de la sesión. El presidente de Andalucía entre 2009 y 2012 y previamente consejero durante cinco años de Economía y Hacienda ha justificado de esta forma su silencio por su situación procesal. La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas.

La comparecencia de Griñán se produce tres días antes de las elecciones andaluzas, como ha recordado el exdirigente socialista. “Esto es un juicio de valor que usted hace y no se corresponde con la realidad, la comisión lleva funcionando más de un año”, ha replicado el portavoz del PP, Luis Aznar, que ha tratado de argumentar que la presencia del acusado en la Cámara Alta, en plena campaña de las elecciones de Andalucía, era casual. Chaves acudió al Senado justo el día del arranque de la campaña. Como su sucesor en el Ejecutivo autonómico, no está acusado por el delito de financiación ilegal —existe a partir de 2015, ha reconocido el PP—, el asunto que en teoría trata la comisión dominada por el PP en la Cámara Alta.

El PP citó una semana antes que a Chaves a Susana Díaz. La presidenta andaluza y favorita en las elecciones del domingo mantuvo una táctica totalmente distinta y rebatió constantemente al portavoz de los populares en una comparecencia que se alargó cinco horas y media. La de Griñán, como la de Chaves, ha durado hora y media. “Ninguno ha sido capaz de aportar luz sobre estas sospechas y dar explicaciones a todos los andaluces por traicionar su confianza”, ha afirmado Aznar sin encontrar la réplica del compareciente. A diferencia de Griñán, Chaves retó al PP en una intervención final a demostrar que el PSOE se financió ilegalmente con los ERE.