La fiscalía achaca a Griñán que permitiera “vulneraciones groseras” en la Hacienda andaluza

La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido este martes que el expresidente andaluz José Antonio Griñán permitió “vulneraciones patentes y groseras” que supuestamente se ejecutaron en la Consejería de Hacienda cuando él estaba al frente del departamento, entre 2004 y 2009. El ministerio público ha concretado la acusación contra Griñán en su informe final antes de la conclusión del juicio de la rama política del caso ERE en las próximas semanas. "Pudo y debió" parar las ayudas del fondo, ha afirmado la fiscalía sobre Griñán.

“El recurrente, responsable máximo de la elaboración del presupuesto, de sus modificaciones presupuestarias, y del control de gasto era consciente tanto de las vulneraciones patentes y groseras que se estaban presuntamente cometiendo en la Consejería de Economía y Hacienda, como de la disposición de los caudales públicos contra legem”, ha destacado el fiscal Manuel Fernández, al leer el auto del instructor Álvaro Martín, que remitió a juicio la causa. “No nos encontramos ante cualquier omisión, sino ante una conducta prolongada en el tiempo de un máximo responsable de los caudales públicos, de lleno en curso en una administración desleal que conduce al delito de malversación de caudales públicos”, ha añadido el fiscal sobre el expresidente andaluz.

Anticorrupción pide seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación para Griñán, que fue exconsejero de Hacienda (2004-2009) y expresidente (2009-2012) de Andalucía. Hoy está jubilado y hace dos años que se dio de baja del PSOE.

En su informe, el fiscal ha recordado el testimonio del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ante el Tribunal Supremo, que instruyó la pieza política del caso ERE cuando algunos de los 21 procesados estaban aforados: “Hasta tres miembros del Gobierno [entre ellos Griñán] recibieron nuestros informes [de la Intervención] en los que ponemos de manifiesto circunstancias relevantes para que ellos hubieran tomado medidas. Títulos no les faltan, evidentemente. Es decir, la excusa del informe de actuación es simplemente una excusa. Al consejero de Hacienda le corresponde el control económico financiero del sector público (…) Si en un informe de la Intervención se le está advirtiendo de un déficit presupuestario importante, el consejero no debe esperar alguna otra advertencia antes de tomar medidas”.

El pasado abril Griñán alegó en la sala de vistas que “jamás” se le trasladó ningún informe de la Intervención que requiriera su participación por irregularidades o menoscabo de fondos públicos en las ayudas que concedió la Consejería de Empleo por 680 millones entre 2001 y 2010. Griñán aseguró que solo conoció los informes de la Intervención cuando estalló el caso en 2011.

Anticorrupción y el instructor del Juzgado 6 de Sevilla achacan a Griñán prevaricación y malversación a diferencia del instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que en 2015 acusó al expresidente y a otros cuatro ex altos cargos de prevaricación, pero descartó la malversación, delito queahora ha provocado la petición de pena de cárcel por la fiscalía.

Barreiro no creía que Griñán y su antecesor Manuel Chaves supieran que con este sistema se estuviera desviando dinero para el enriquecimiento de terceras personas como los intrusos de los ERE, los sindicatos, las aseguradoras o los despachos de abogados vinculados al fondo.