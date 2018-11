La fase final del juicio de los ERE coincidirá con la campaña andaluza

El abogado que representa el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves en el juicio de los ERE, Pablo Jiménez de Parga, sostuvo el lunes en su alegato de conclusiones finales que es “imposible pretender” que el antiguo dirigente socialista “tuviera conocimiento de las irregularidades” en la concesión de ayudas y que, por tanto, pudiera detectar “las alarmas que hicieran saltar las luces rojas”. El letrado, que arrancaba el turno de lectura de los informes finales de las defensas de los 21 acusados, atacó los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, asegurando que no se puede colegir que pudiera tener responsabilidad por el mero hecho de que en las memorias unidas a los planes anuales de control financiero permanente elaboradas por la Intervención General de la Junta para ser aprobadas por el presidente, se recogieran irregularidades y problemas en el mecanismo de transferencias de financiación para pagar las subvenciones, máxime cuando el propio interventor que las redactó, también procesado, no emitió el informe de actuación, preceptivo cuando hay sospechas de que se está cometiendo una acción que pudiera ser constitutiva de delito. El abogado aseguró que "no hay nada de reprochable" en que Chaves, debido a su cargo, no leyera todas memorias que se le hacían llegar.

En su informe de conclusiones finales, la Fiscalía Anticorrupción acusó al expresidente andaluz de ser el artífice de la instauración del sistema opaco para conceder ayudas para burlar los mecanismos de control de la Intervención de la Junta. Jiménez de Parga reprochó a los representantes del ministerio público que “si todos los indicios que han encontrado tras bucear en decenas y decenas de expediente son solo faxes y cartas, poco tiene para incriminar a Chaves sobre el conocimiento de la gestión de las ayudas”. Su defendido se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

Tras el turno del abogado de Chaves, debería haber tomado la palabra José María Mohedano, el defensor de José Antonio Griñán. Un problema de conjuntivitis ha hecho que retrase su presentación, ocupando la vez la representación del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. Alfonso Martínez del Hoyo inció el lunes la lectura de sus conclusiones finales, que se prolongará a lo largo del día de ayer, cargando contra la instrucción realizada por la juez Mercedes Alaya y contra el interventor general de la Junta, de quien, como en el caso de la defensa de Chaves, sostuvo que podría haber impedido el sistema de ayudas, pero que al no emitir el informe de actuación, avaló el mismo.

Ambos abogados han impugnado la prueba pericial, la más técnica y la más determinante de cara al fallo de los magistrados-, una petición que ya solicitó en la fase de elevación a definitiva de las conclusiones provisionales, la defensa del exviceprensidente Gaspar Zarrías, por considerar que los expertos de auxilio judicial nombrados por la juez Alaya, fueron designados “a dedo” y se cuestiona su “cualificación profesional”.