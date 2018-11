La juez archiva la causa contra el máster de Montón

La juez del caso máster ha archivado las actuaciones iniciadas contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación con su título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado en un auto el sobreseimiento de las actuaciones "al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna". Las actuaciones comenzaron tras una denuncia anónima recibida por la juez.

La exministra presentó su dimisión a principios del pasado septiembre, tras la publicación de la existencia de irregularidades en su título de Estudios Interdisciplinares de Género, impartido en el Instituto de Derecho Público de la URJC.

La Fiscalía se pronunció la semana pasada en contra de abrir una investigación contra Montón, al alegar que no se encontraban indicios de delito en la causa. "No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica", En un escrito no vinculante, el ministerio público esgrimía que permitían "sostener que las notas modificadas a posteriori, lo fueron en virtud de un acuerdo previo o por orden de la investigada".

El razonamiento de la Fiscalía hacía referencia a que no existía un concierto previo entre la dirigente socialista y la directora del curso. Este fue uno de los argumentos utilizado por el Tribunal Supremo al rechazar la causa contra el máster del líder del Partido Popular, Pablo Casado.

En la denuncia anónima se relataba que la exministra plagió parte de su trabajo de fin de máster, incluyendo 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que no citó en la bibliografía; para la Fiscalía, este hecho carecía de "relevancia penal" y como delito contra la propiedad intelectual "estaría también prescrito".