Iglesias reprocha al Gobierno que “no se haya movido más” para lograr los apoyos necesarios a los Presupuestos

Podemos prepara ya las elecciones anticipadas. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha convocado a las 15.30 de este viernes al Consejo Ciudadano Estatal para preparar los próximos comicios, que ya consideran inevitables ante la pérdida de apoyo de los nacionalistas para sacar adelante los presupuestos, lo que desarma la conjunción de partidos que permitió que se aprobara la moción de censura contra Rajoy. "Hay que estar preparados para todas las posibilidades", ha afirmado Iglesias, que contempla que la convocatoria de generales en el primer trimestre de 2019.

"Nosotros vamos a seguir apostando como primera opción por lograr sacar adelante el acuerdo de Presupuestos, pero no soy ingenuo. Soy consciente de que es difícil, muy difícil", ha aseverado Iglesias horas antes de la reunión en una entrevista en la Cadena Ser. El líder de Podemos ha reprochado al Gobierno que no se "haya movido más" para lograr los apoyos necesarios a las cuentas públicas del ejercicio que viene. "Están bien los viajes al extranjero, está bien que el presidente vaya a Cuba, pero creo que habría que solucionar algunas cosas internas primero", ha reprochado. En sus primeros seis meses en La Moncloa, Sánchez ha realizado una veintena de viajes internacionales, un registro que no supera ningún presidente anterior.

El Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección de Podemos entre asambleas, está convocado para analizar la situación política y replantearse su estrategia política ante el nuevo escenario electoral, marcado por las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y la posibilidad de convocar generales el próximo año. Podemos rechaza la alternativa de prorrogar los presupuestos y gobernar mediante decretos, ya que la mayoría de objetivos se quedarían fuera del marco económico planteado en el acuerdo con el PSOE. "Nosotros no podemos sustituir al Gobierno, quizá lo hicimos en la moción de censura. Necesitamos que con los Presupuestos el Gobierno se esfuerce más. Si el Gobierno tira la toalla y pretende decirnos que se puede aguantar dos años vía decretos... No es sensato que el Gobierno pierda la mayoría parlamentaria para sacar los Presupuestos adelante".

Iglesias reconoce las dificultades de que los partidos independentistas catalanes apoyen a día de hoy las cuentas públicas, y más con el aumento de la crispación esta semana en instituciones como el Congreso, donde el diputado de ERC Gabriel Rufián fue el primer expulsado en 12 años- pero ha insistido en que el Ejecutivo debe insistir. "Hay cosas que no se pueden ceder, eso es evidente, pero hay que reconocer a todos los interlocutores políticos y reunirse con todo el mundo".

Pablo Echenique tampoco ha descartado que haya elecciones en marzo: "El presidente no se ha expresado contundentemente al respecto". El secretario de Organización de Podemos ha incidido en que la "primera opción" del principal socio del Gobierno es que haya Presupuestos. "Somos los que más estamos peleando por que los haya mientras el PSOE manda mensajes ambiguos, que sugieren que podría estar tirando la toalla y por tanto abocando a una convocatoria electoral adelantada. Si no hay Presupuestos entendemos que el Gobierno va a quedar debilitado, va a tener que gobernar con los Presupuestos del PP y eso abre la posibilidad a que el presidente use su potestad de convocar elecciones".