Sánchez advierte a Podemos de que faltan aún “bastantes meses” hasta las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este viernes a Podemos de que su intención es permanecer al frente del Ejecutivo y no convocar elecciones a corto plazo, después de que el líder de la formación de izquierdas, Pablo Iglesias, haya dado por roto el pacto que aupó a Sánchez a la presidencia el pasado junio tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Una cosa son las dinámicas de los partidos y otra la del Gobierno y el Gobierno va a seguir gobernando, revirtiendo los recortes, recuperando muchos de los derechos que se redujeron durante la política equivoda de la anterior administración", ha afirmado Sánchez en La Habana, donde se encuentra de viaje oficial.

El presidente ha recordado a Iglesias que todavía no ha cumplido su programa de Gobierno, y que pretende llevarlo a efecto pese a la imposibilidad de aprobar los Presupuestos. "Pero le diría al señor Iglesias que puede tomarse su tiempo: las mayorías se encuentran en el Congreso en cada votación y este Gobierno tiene que subir el Salario Mínimo Interprofesional, recuperar subsidios, impulsar el pacto de violencia de género y espero contar con el apoyo de Unidos Podemos. No me voy a meter en calendarios de cada partido, que se tome su tiempo porque va a haber unos cuantos meses, bastantes meses por delante, antes de que se produzca ese hecho", ha señalado Sánchez.

Iglesias ha hecho hincapié este viernes en la posición de debilidad en que queda el Ejecutivo de Pedro Sánchez si no logra los respaldos necesarios a las cuentas públicas. "No se puede gobernar por decreto, pueden servir para sacar adelante medidas simbólicas, pero no es muy real que un Gobierno se pueda mantener mucho tiempo con decretos leyes, solo 84 diputados en el Congreso y la Mesa del Parlamento controlada por PP y Ciudadanos", ha afirmado en el Consejo Ciudadano Estatal.