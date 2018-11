En 2013, al poco de ser investido lehendakari, Iñigo Urkullu propuso al presidente de la Generalitat, Artur Mas, trabajar conjuntamente en una reforma legal del modelo de Estado, que reconociera su plurinacionalidad, y comprometer al presidente Mariano Rajoy y al PSOE. Pero Mas rechazó la oferta porque ya estaba comprometido con ERC en la vía independentista. Coherente consigo mismo, Urkullu ha vuelto este miércoles a proponer a Torra esa propuesta, junto con la reforma pactada del Estatuto, en su primera reunión. Pero la Generalitat ha hecho, durante estos cinco años, un recorrido tan opuesto al del Gobierno vasco que esa pretensión es una quimera. De modo que el encuentro de este miércoles solo sirvió a Urkullu para recuperar el hilo roto hace un año con la Generalitat, tras su fracasado intento de mediación entre Rajoy y el president Puigdemont para evitar la aplicación del artículo 155 a Cataluña, y constatar lo obvio: su rechazo común a la judialización de la política y al encarcelamiento de los políticos catalanes presos.

Urkullu cree que mientras los dirigentes independentistas permanezcan encarcelados el margen de maniobra de Torra es escaso para que la disposición dialogante del Gobierno de Pedro Sánchez cuaje. No obstante, animó a Torra a aprovechar la actual mayoría parlamentaria para buscar una "solución dialogada" al conflicto catalán. Pero Torra aclaró que la reforma del modelo de Estado o del Estatut es "pantalla pasada" y no abandonará la vía independentista. Fue un cara a cara porque Urkullu -que no se puso el lazo amarillo- rechazó la estrategia de confrontación con el Estado y la fractura social generadas por el procés.

Pero la política reformista de Urkullu, aunque cuenta con el apoyo mayoritario del PNV, es vulnerable en Gipuzkoa, como constató Torra, al defender en una conferencia en San Sebastián, tras su encuentro con el lehendakari, sus tesis independentistas, arropado por la plataforma Gure Esku Dago, remedo de la ANC catalana, en presencia de Arnaldo Otegi, de Bildu, y del soberanismo más granado del PNV como el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y Joseba Egibar.

Olano dijo recientemente que “sentía mucha envidia por Cataluña porque había ejercido el derecho a la autodeterminación”. “No queremos para Euskadi lo que se vive en Cataluña por su fractura social", le replicaron el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ambos también del PNV. Réplicas como esta no serán suficientes a Urkullu y al PNV para afrontar su desafío interno cuando comparte con Bildu un texto de reforma estatutaria soberanista. Tras las elecciones municipales de mayo tendrán que decidir si optan por una mejora del autogobierno transversal y desautorizan una vía soberanista que la experiencia catalana ha demostrado ser socialmente letal, antieuropea y reaccionaria. El comportamiento de este miércoles de Urkullu invita al optimismo.