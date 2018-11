Pablo Iglesias: “La gente está harta del espectáculo que estamos dando”

Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. CARLOS ROSILLO / atlas

Pablo Iglesias ha justificado este miércoles la decisión de la dirección del partido en Madrid de suspender de militancia a Rita Maestre y a otros cinco concejales del Ayuntamiento de la capital por negarse a participar en las primarias municipales del partido morado, y ha pedido "discreción" para poder solventar la crisis abierta y garantizar un acuerdo para hacer una candidatura conjunta.

"Nosotros vamos a seguir trabajando para que Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción, y la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación. Por eso yo no voy a hacer declaraciones sobre este asunto, sino a trabajar para que logremos esa candidatura", ha explicado. En esta línea, ha enfatizado que "la gente que ha apoyado a Carmena y a Podemos está harta de ver una imagen" como la que, a su parecer, están dando en los medios. "Y por eso yo voy a ser discreto y a trabajar para conseguir lo que todos deseamos, que es una candidatura de unidad popular para que volvamos a ganar las elecciones", ha apostillado.

El líder Podemos ha insistido que el respaldo del partido a la candidatura de Manuela Carmena para aspirar de nuevo en las elecciones de mayo a la alcaldía de Madrid no está en duda, pese a la última crisis del partido en la capital. La suspensión cautelar de militancia de los seis ediles de la formación —todos del círculo más próximo a la regidora— por su decisión de no concurrir a las primarias, al discrepar de su lugar en las listas, desencadenó el enésimo desencuentro de la formación en su mayor feudo.

La suspensión de los seis concejales es cautelar por el momento. En el acta de la dirección madrileña del partido se especifica que antes de que sea definitiva los ediles tendrán que confirmar que no se someterán al proceso de primarias interno y las razones para negarse. Desde que la madrugada del lunes se conociera la decisión, la dirección nacional mantiene el mismo argumento: "el mayo de 2019 no habrá un solo concejal de Podemos que no haya pasado por un proceso de primarias".

Si finalmente estos seis concejales no se someten a primarias y son suspendidos de manera definitiva, fuentes de Podemos asumen con normalidad que en la lista definitiva con la que Carmena concurra a las elecciones convivan sus concejales con los que en su caso serían ya los exmiembros de la formación. Luis Alegre, fundador del partido que desde hace casi un año abandonó la militancia, ha criticado en una tribuna en el diario Pública la decisión de la dirección de Podemos, además de poner en duda el trabajo de Julio Rodríguez en la formación y su gestión en la capital.

La dirección autonómica y la estatal de la formación han concentrado todos sus esfuerzos en eximir a la alcaldesa de Madrid de toda responsabilidad en la riña por el orden en la lista que votarán para su integración en el proyecto con el que Carmena se presentará a la reelección. La alcaldesa, que no está inscrita en Podemos, no liderará ningún partido político ni coalición, sino una agrupación de electores con la que pretende atraer a referentes de distintas organizaciones políticas y sociales.