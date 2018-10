Acebes afirma que “nunca” cobró sobres y rechaza toda responsabilidad en la gestión económica del PP

Ángel Acebes, predecesor de María Dolores de Cospedal como secretario general del PP entre 2004 y 2008, ha negado haber cobrado sobresueldos como figura en los papeles de Bárcenas y ha eludido toda responsabilidad en la contabilidad del partido. “No he tenido jamás intervenciones ni en los ingresos ni en los gastos. El secretario general del PP no tiene nada que ver con los ingresos, gastos y contabilidad del PP. Es responsabilidad del tesorero”, ha afirmado en la comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del PP.

Estos mismos argumentos Acebes ya los empleó el año pasado en el juicio de Gürtel. La Audiencia Nacional certificó el pasado mayo que el PP se financió con una caja b. El partido fue condenado como persona jurídica como beneficiario de lo que se denominó como un “sistema de corrupción institucional”. Los representantes del PP, que ha presentado un recurso al fallo, han insistido en que se señala que el partido fue partícipe a título lucrativo. “Esto significa que no tuvo ningún conocimiento de las irregularidades porque si no sería responsable penal”, ha apuntado el compareciente.

La comparecencia de Acebes ha coincidido con la crisis que ha provocado en el partido las nuevas grabaciones de Cospedal con el comisario José Manuel Villarejo sobre la trama de corrupción Gürtel. Acebes ha rechazado tener constancia de la reunión de 2009 en la que su sucesora en el PP y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, ofrecieron a Villarejo hacer "trabajos puntuales" tras el estallido del caso Gürtel. En el encuentro el comisario afirmó que intentó destruir el pendrive del caso de corrupción citado. “Dejé la secretaría general y por tanto la política hace diez años”, ha marcado distancias. Acebes ha repetido que no tenía "ningún" conocimiento.

Acebes ha rechazado haber cobrado 15.000 euros en 2004 como le han recordado que aparece en los papeles de Bárcenas: “Nunca he cobrado sobres (…) Es absolutamente falso, todas las retribuciones que he recibido a lo largo de mi vida han sido con las consiguientes retenciones y comunicadas a la hacienda pública”. Y ha insistido en que durante sus cuatro años como secretario general el PP no contrató a Francisco Correa, urdidor de la trama Gürtel. “Cuando soy secretario general el señor Correa no trabajaba para el PP. [Posteriormente] era proveedor habitual de la infraestructura de los actos del partido”.

También ha negado conocer a Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reformó la sede de Génova por la que supuestamente cobró en negro 1,5 millones del partido. “No conozco a ese señor pero es posible que haya coincidido en algún sitio”, ha dicho después de que le mostraran una imagen en la que aparecen el empresario, Acebes, Bárcenas y Mariano Rajoy. “Esa fotografía es en un acto en la sala segunda de Génova con 400 personas, pero no significa que le haya conocido”.

El exdirigente del PP ha subrayado que ya no está imputado en Gürtel –el juez Pablo Ruz imputó al exministro de Justicia y del Interior al sospechar que autorizó el uso de 446.300 euros de la contabilidad b entre 2004 y 2005 para la compra de acciones de Libertad Digital- y que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden su sobreseimiento del caso Bankia ya que fue nombrado del Consejo de Administración después de su salida a Bolsa.

El momento en que Acebes se ha visto más cómodo en su comparecencia en la comisión de investigación ha sido cuando ha justificado la apertura de una cuenta específica con la que, “gracias a los donantes, se pudo y se dio protección a través de escoltas privados a concejales amenazados por ETA”. “A usted no le gustó la ilegalización de Batasuna con la ley de partidos y gracias a eso se acabó con ETA (…) Al final hubo vencedores y vencidos. Ganó el Estado de derecho y perdieron ETA y Batasuna”, ha espetado al diputado Oskar Matute, de Bildu. “No me parece mal que tomara esa decisión”, ha afirmado Matute, que preguntaba por el desvío de donativos para ayudar a los amenazados por ETA. “La cuenta que se abrió para un fin muy concreto, que era algo que usted conoce muy bien, que los asesinos de ETA estaban matando a concejales del PP”. “¿Cuando dice que lo conozco muy bien lo dice como vasco, no? ¿O está sugiriendo otra cosa? Sea valiente”, le ha requerido Matute. “Comprendo que no le gusta las cosas que he hecho. Especialmente la ilegalización de Batasuna. Los sacamos de todas las instituciones y gracias a eso se acabó con ETA”, ha señalado Acebes, que no ha aclarado a qué se refería.