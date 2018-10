El Gobierno seguirá adelante con el recurso contra la reprobación del Rey pese al rechazo del Consejo de Estado

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este viernes en el Palacio de La Moncloa. JAVIER LIZÓN (EFE) / VÍDEO: QUALITY

El Gobierno sigue adelante "por sentido de Estado" con su intención de recurrir al Tribunal Constitucional la reprobación del Rey en el Parlament, pese a que el Consejo de Estado no ve fundamentos para adoptar esta medida. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha mostrado su respeto a su dictamen, no vinculante, y ha subrayado que el Ejecutivo no lo comparte porque entienden que el acto fue inconstitucional. "Supone una extralimitación de las funciones del Parlament", ha considerado Celaá en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este viernes se ha celebrado en Sevilla.

El Consejo de Estado ha considerado que no hay base para emprender esta acción judicial contra la resolución que aprobó el Parlament y en la que se reprobaba al Rey y se abogaba por la abolición de la Monarquía, según ha adeltantado La Vanguardia este viernes. El dictamen entiende que la reprobación al Rey no constituye un "objeto idóneo para su impugación", según ha detallado Celaá.

El Gobierno pidió hace una semana a este órgano consultivo que emitiera un informe sobre esta medida y que no es vinculante. Días antes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo había reconocido que el recurso ante el Constitucional no tenía "ningún sentido desde el punto de vista jurídico", aunque consideró que necesitaban dar una "respuesta política". "Un Parlamento autonómico no puede intentar trazar la forma de Estado de este país", afirmó la número dos del Ejecutivo.