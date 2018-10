El Parlament condena el discurso del Rey y aprueba ahora abolir la monarquía

El Parlament ha cambiado de criterio en 48 horas y esta tarde ha aprobado una resolución en la que se pide reprobar al Rey Felipe VI por su actuación tras el 1 de octubre y en la que se reclama también abolir la monarquía por ser una institución "caduca y antidemocrática". El texto, impulsado por Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau prosperó con 69 votos —61 votos del bloque independentista y los ocho de los comunes—y 57 en contra, de los partidos constitucionalistas. Los cuatro diputados de la CUP se ha abstenido. El pasado martes, Junts per Catalunya presentó un documento similar, pero entonces los comunes se desmarcaron porque se incluyó el compromiso de trabajar para la independencia.

La misma tarde del martes, los comunes se apresuraron a aclarar por qué no habían votado a favor y justificaron su voto porque en los debates de Política General no se permiten votaciones separadas de puntos de un mismo texto. Bajo el título Por la defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales, la resolución de la monarquía en su punto tercero: "El Parlament rechaza y condena el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán así como la justificación de la violencia por parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre". Y en el cuarto, acaba: "El Parlament reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

La Cámara reprueba a la expresidenta Núria de Gispert El Parlament ha aprobado reprobar a la expresidenta de la Cámara Núria de Gispert por sus "reiterados y públicos comentarios vejantes y excluyentes". La propuesta, sin citarla, aludía a los comentarios que ha realizado la democristiana invitando a Inés Arrimadas a regresar a Cádiz. El texto, impulsado por Ciudadanos, recibió el apoyo de 65 votos —de los constitucionalistas y los comunes—; 61 en contra —de los independentistas— y la abstención de los cuatro diputados de la CUP.

El texto se ha aprobado esta tarde en el pleno, impulsado sobre Ciudadanos, sobre la convivencia y las políticas sociales. La diputada Yolanda López ha mencionado en su intervención el discurso del monarca del 3 de octubre. "Nosotros venimos con una propuesta de diálogo honesta y sin trampas y sin artimañas", ha afirmado dirigiéndose a Albert Batet, diputado de Junts per Catalunya. No ha aparecido esta tarde el menor guiño entre independentistas y comunes sobre la posibilidad de que les den estabilidad parlamentaria después de la pérdida de la mayoría por la decisión de cuatro diputados suspendidos de no votar.

Ciudadanos ha reprochado a Quim Torra que "tiene mucha cara" por engañar a sus electores con la autodeterminación y despreciar a los que no lo son. "Se dedican solo al neverendum", ha dicho la diputada Lorena Roldán, burlándose así del referéndum que reclaman los soberanistas. "Dedíquense a políticas sociales", ha dicho. La socialista Esther Niubó ha subrayado la incoherencia de su antecesora cuando se oponen a todas las políticas sociales empezando por discrepar de la rebaja del objetivo de déficit. La anticapitalista Maria Sirvent ha sintetizado: "Ciudadanos banaliza la violencia. Estáis en el terreno de la ruindad. Vuestros A por ellos o Puigdemont a prisión ¿ayuda a la convivencia?", ha dicho.

La portavoz republicana, Marta Vilalta, ha negado la fractura social y ha subrayado que sí afecta a la convivencia la situación de la excepcionalidad política, el auge de la extrema derecha y las desigualdades sociales. "Nuestra propuesta no genera división: genera debate", ha afirmado. Lluis Font, de Junts per Catalunya, ha centrado sus propuestas en el cariz social como motor de su proyecto emulando el camino que siguió en su día Estonia. Alejandro Fernández, del PP, ha aprovechado el debate para recriminar a la CUP que la voten los "hijos de los ricos". "En los barrios populares les sacamos cuatro puntos y en los ricos nos los sacan ustedes. Eso demuestra que el procés es clasista", ha afirmado.