La primera jornada de huelga en Prisiones se inicia con cortes de carretera

Casi 500 funcionarios de prisiones de Aranjuez se han manifestado este miércoles para exigir al Gobierno que desbloquee el conflicto laboral que sufre el colectivo y varios piquetes han bloqueado en la M-400 los accesos desde Toledo y Aranjuez, impidiendo la entrada de sus compañeros, según informa Europa Press. El inicio de la primera jornada de huelga de las seis días convocada para octubre y noviembre por los cinco principales sindicatos de funcionarios de Instituciones Penitenciarias —ACAIP, CSIF, UGT, CC OO y CIG— también se ha traducido en retrasos y suspensiones en parte de las actividades que se desarrollan los reclusos dentro de las cárceles. Por la mañana, buena parte de los 60.000 presos que hay en cárceles españolas han salido de sus celdas mas tarde de lo habitual.

La presencia de piquetes informativos en los accesos en cárceles de toda España ha dificultado la entrada de los funcionarios del turno de mañana y, en algunos casos, ha provocado que la apertura de las celdas y el reparto de desayuno se hayan producido fuera del horario previsto, según afirman fuentes sindicales y confirman portavoces del Minsiterio del Interior. Los convocantes cifran en un 80% el seguimiento de la huelga. Desde Prisiones rebajan este porcentaje, pero declinan dar cifras concretas por el momento.

El paro empezó el martes a las 22.00, en el turno de noche, y termina este miércoles a la misma hora, cuando acabe el de tarde. Los paros se repetirán el 26 de octubre, y 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Los servicios mínimos fijados por Prisiones —y que los sindicatos han denunciado por "abusivos" ante la justicia— ha hecho que la presencia de funcionarios en los módulos donde están situadas las celdas sea, incluso, mayor de la habitual. Sin embargo, en otros departamentos los paros obligarán a suspender las actividades previstas. Los sindicatos aseguran que no habrá actividades educativas ni salidas programadas, y que tampoco funcionarán este miércoles los talleres llamados "no productivos".

Los representantes de los trabajadores también auguran que se producirán retrasos en las comunicaciones entre los presos y sus familiares -entresemana se concentran los encuentran vis a vis-, y los economatos donde los reclusos pueden adquirir diversos productos de higiene y alimentación estarán abiertos menos horas. También se verán afectados los polideportivos, la enfermería, y las oficinas de los centros penitenciarios. Fuentes sindicales aseguran que en algunas cárceles se adelantaron al martes las consultas médicas y de suministro de fármacos para evitar problemas. Por su parte, Interior asegura que los servicios básicos, incluidos el economato y las comunicaciones, no deberían verse afectados.

Ruptura de negociaciones

La huelga se convocó hace dos semanas, después de los sindicatos de prisiones consideraran rotas las negociaciones que mantenían con Instituciones Penitenciarias tras retirar Interior de la mesa una propuesta económica que recogía una subida media de 365 euros lineales para los trabajadores que se haría efectiva a lo largo del trienio 2019-2021. El coste total de la medida fue cuantificada en cerca de 123 millones de euros por el ministerio. Según denuncian los sindicatos, esta oferta fue retirada tres días después. Prisiones insiste en que aquellas cifras no eran, en realidad, una oferta en firme, sino un estudio económico supeditado a una aprobación presupuestaria hasta ahora no cerrada. El desencuentro provocó el anuncio de los paros y, días después, un encierro de representantes sindicales en la sede del Ministerio del Interior. Desde entonces, las posiciones no se han movido.

Los sindicatos reclaman una equiparación salarial entre los funcionarios de las diferentes cárceles. Con el actual sistema, existen marcadas diferencias por el mismo trabajo según la peligrosidad de la cárcel en la que trabajen los funcionarios. De este modo, los funcionarios destinados en las tres prisiones del País Vasco y la de Navarra —todas ellas denominadas de "categoría especial"— tienen un salario que puede ser superior hasta los 600 euros mensuales con el que perciben los que desempeñan su labor en las cárceles de "categoria 2", entre las que se encuentran los centros penitenciarios de Cuenca, Teruel, Albacete, Alcalá de Guadaira y Alcázar de San Juan, además de once Centros de Inserción Social (CIS).

Los sindicatos consideran que este sistema —heredado de la etapa en la que ETA convirtió a los funcionarios de prisiones en objetivo de sus atentados— está superado en la actualidad y que la peligrosidad de las cárceles es similar en toda España a la vista de los datos de agresiones. Por ello, reclaman que todos los trabajadores penitenciarios perciban el mismo salario que reciben en la actualidad los destinados en los centros del País Vasco. Prisiones ha propuesto reducir la clasificación de las cárceles de nueve tipos a solo tres, pero admite que no hay presupuesto para realizar la subida generalizada que reclaman los trabajadores.

Desde el Ministerio del Interior se destaca que desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, se ha hecho un esfuerzo importante para reforzar las plantillas de las prisiones -muy mermadas durante la crisis- con nuevas ofertas de empleo público. Además, recalcan que se ha ofrecido la asistencia de la Abogacía del Estado a todos los funcionarios que sufran agresiones para emprender acciones legales contra los reclusos que los ataquen. Fuentes del departamento insisten en que el ministro está especialmente "sensibilizado"con los trabajadores penitenciarios, pero critican que los sindicatos hayan convocado ahora una huelga y no cuando estaba el PP en el poder.

Los sindicatos rechazan esta queja y recuerdan que llevan con movilizaciones más de un año. Además, tildan de insuficientes las propuestas puestas sobre la mesa y recuerdan que otro colectivo dependiente del departamento de Fernando Grande-Marlaska, el de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, va a beneficiarse de una subida salarial negociada con el gobierno del PP que ya ha sido confirmada por el actual. "[Grande-] Marlaska se ha reunido con ellos y con nosotros se niega", añaden portavoces sindicales que recalcan que cuando se movilizaron contra Interior en la etapa de Juan Ignacio Zoido "venían a apoyarnos diputados del PSOE".