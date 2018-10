Bronca en el Senado por el viaje de Ábalos y su familia a Perú

José Luis Ábalos ha negado con vehemencia haber costeado con dinero público el viaje de su familia la semana pasada a Perú, país que el ministro de Fomento visitó en el mismo periodo para impulsar la proyección exterior de las empresas españolas. El representante del PP en el Senado, Francisco Martín, le ha acusado de convertir su viaje oficial en unas vacaciones privadas durante las que visitó las ruinas de Machu Picchu acompañado, entre otros miembros de su familia, de su mujer y dos hijos.

"No he pasado ni el coste del alojamiento, ni un coste de un café, ni de manutención. ¡No puedo decir lo mismo de otros precedentes! Ese es mi gasto y con mi familia, le pido que no se meta con ella porque usted no sabe siquiera el motivo por el que fueron ¡Por un familiar que igual no lo vuelven a ver!", ha respondido muy molesto al senador del PP Francisco Martín. Ábalos ha asegurado que solo pasó al Ministerio el coste de su billete de avión y que el resto de los gastos corrieron de su cuenta.

"¡Me revienta que utilice usted esta bajeza para hablar de mi familia! Entérese primero, todo lo he costeado yo. Es mi tiempo, es mi familia y es mi dinero. Y usted trata de utilizar esta cuestión... Jamás se vio a mi familia en un acto oficial. No tuvieron ningún tipo de asistencia. no tuvimos movilidad en Cuzco, ninguna de la embajada, todo fue privado", ha insistido.

"¡Distinga usted lo privado de lo público! En lo público soy exacto, estricto, y en lo privado me lo costeo yo. Y usted no es quien para meterse con mi familia ni con mis recursos. ¡Otra vez se entera! ¡Otra vez entérese bien! Y de paso informe de sus desplazamientos alguna vez", ha concluido Ábalos.

El ministro visitó las obras de la línea 2 del metro de Lima, realizadas por un consorcio en el que participan ACS y FCC. También comprobó el estado de las obras del Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo (Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres), que ejecuta el consorcio entre Sacyr y Saceem y que será una de las sedes de los Juegos Panamericanos 2019. España es el primer país inversor en Perú, con una cuota del 18% de las inversiones extranjeras. En los últimos cuatro años las empresas españolas del sector han recibido encargos de obras públicas y concesiones por más de 10.390 millones de euros.