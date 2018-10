Pedro Sánchez ha recordado los casos de corrupción del PP, que terminaron provocando su pérdida del Gobierno tras la sentencia del caso Gürtel, y recurrido a la ironía frente a las críticas del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus cuatro meses de gestión como presidente del Gobierno. "Soy un izquierdista peligroso, que intenta romper España... ¡Hasta me han criticado por donar sangre! Lo que haga es inmoral, ilegal e incluso hasta engorda", ha replicado el líder del PSOE.

Horas antes del inicio de la sesión de control en la Cámara Alta el PP había cuestionado en su cuenta de Twitter que este lunes donara sangre, dentro de la campaña de donación del Centro de Transfusión de la Fuerzas Armadas, alegando que no había respetado el periodo necesario de cuarentena tras sus últimas giras internacionales. "Si Sánchez no respeta las decisiones del Congreso, no respeta las decisiones del Senado y no respeta las decisiones de los españoles, ¿alguien esperaba que respetara los seis meses de seguridad para donar sangre después de visitar países tropicales?", fue el mensaje que el partido lanzó en redes sociales.

Sánchez ha pasado a la ofensiva después de que Cosidó le recordara las dimisiones de Màxim Huerta como ministro de Cultura por sus problemas con Hacienda y de Carmen Montón como responsable de Sanidad por las irregularidades de su máster por la Universidad Rey Juan Carlos, además la polémica por su tesis doctoral por la universidad Camilo José Cela. El presidente ha aprovechado la formulación de la pregunta del portavoz del PP -"¿Las actuaciones de su Ejecutivo durante estos meses han servido para regenerar la vida democrática tal y como propuso en su programa como candidato a presidente del Gobierno en la moción de censura?"- para hacer hincapié en algunos de los casos de corrupción con protagonistas del PP.

"Cuanto les cuesta conjugar el verbo dimitir en primera persona. ¿Debería dimitir un senador que sale en el caso Púnica?", ha cargado Sánchez en alusión a Jaime González Taboada, exconsejero en el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Cristina Cifuentes. El presidente tampoco se ha olvidado del senador "reprobado" por el Consejo de Europa, Pedro Agramunt, inhabilitado el pasado mayo 10 años por "violar seriamente" su código de conducta y las sospechas de prácticas corruptas.

El presidente del Gobierno también ha puesto en duda la labor del portavoz del PP durante su etapa como director general de la Policía. "Háblenos de usted, señor Cosidó. Va a pasar a la historia por retirar al comisario que estaba investigando el ático de Ignacio González [en Estepona como presunta mordida por una concesión urbanística]". Sánchez ha cuestionado además la tesis doctoral de Cosidó. "¿Por qué no hace pública su tesis?". Encargados del PP han mostrado posteriormente el ejemplar original en mano en el Senado, que Cosidó guarda en su despacho desde hace unas semanas. Titulado La economía de la Defensa en España: 1982-1992, fue presentada en octubre de 1993 y cuenta con 602 páginas incluida la bibliografía (568 sin ella). La comisión de investigación que el PP pide para la tesis de Sánchez se aprobará el 6 o 7 de noviembre aunque la previsión de fuentes del grupo popular es que no arranque al menos hasta el mes de febrero.

Sánchez ha destacado la publicación el 29 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado de un resumen del patrimonio de los altos cargos cuya toma de posesión o cese se había producido entre el 1 de julio de 2014 y el 26 de junio de 2018. La última vez que esta información se había hecho pública fue en septiembre de 2014. También he referido el levantamiento del veto a 94 proyectos de ley.