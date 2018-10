El fiscal no ve demostrado que el cerebro del ‘caso máster’ ordenase aprobar a Cifuentes

El fiscal del caso máster asegura en un escrito, en el que respalda la decisión de la magistrada de archivar todas las investigaciones menos la de la presunta falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes, que no se pude demostrar que el cerebro del caso, Enrique Álvarez Conde, ordenase a los profesores que aprobaran a los alumnos que lo cursaban.

El fiscal Santos Echevarría admite en su escrito que no hay pruebas de que los alumnos hicieran los trabajos o asistieran a clase. "Ninguno ha podido aportar documentos que reflejen la actividad académica", subraya el fiscal, que también reconoce "irregularidades" en los expedientes de estos alumnos, que admitieron en sede judicial que no habían ido a clase y que lograron el título sin mucho esfuerzo, si bien mantiene que no es algo que ellos deban justificar, sino que debe aclarar el Instituto de Derecho Público

A la misma conclusión llega el fiscal sobre los profesores implicados aunque admite que ninguno ha aportado ningún documento que justifique las calificaciones que dieron a los alumnos. Pese a ello, la Fiscalía asegura que la acusación no cuenta con elementos suficientes como para "sostenerse y desvirtuar" la presunción de inocencia.

La juez del caso máster decidió archivar la principal línea de investigación de la causa tras la decisión del Tribunal Supremo de no imputar al líder del PP, Pablo Casado, por no existir indicios suficientes. El catedrático Álvarez Conde continúa imputado aunque ya únicamente por el delito de falsedad documental por haber supuestamente participado en la falsificación del acta con la que Cifuentes, que también permanece imputada en el caso, pretendió probar que sí había realizado su Trabajo de Fin de Máster.