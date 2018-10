Grecia destituye a su cónsul honorario en Barcelona a petición de España

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado en el Congreso que Grecia ha decidido destituir a su cónsul honorario en Barcelona, Fernando Turró, “por agraviar a la bandera del Estado español en la calle”. Fuentes diplomática explicaron que el citado cónsul realizó actividades “que no son propias” de su cargo representativo, como participar en un acto público con el expresidente Puigdemont a finales del año pasado o participar en la manifestación de la pasada Diada con una camiseta con la bandera independentista.

“Un ciudadano de pie puede hacer lo que quiera pero un cónsul no y, si me entero de que lo hace, llamo al embajador y le pido el cese, pero a veces no hace falta porque el embajador se ha enterado y lo hace él mismo”, ha explicado Borrell en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE. Según fuentes diplomáticas, la introductora de embajadores, Caridad Batalla, convocó la pasada semana el embajador de Grecia en España para trasladarle el malestar del Gobierno español por la actitud del cónsul y pedirle su destitución, a lo que este accedió.

Los cónsules honorarios no son diplomáticos e incluso pueden ser ciudadanos del país donde residen, pero no pueden injerirse en asuntos de política interna ya que ostentan la representación del país cuyos intereses defienden y su nombramiento corresponde al respectivo embajador. Este es el primer cónsul honorario cuyo cese pide Borrell por su apoyo al secesionismo, pero el Gobierno del PP lo hizo al menos en cuatro ocasiones.

Precisamente ayer, Borrell comunicó al embajador de Bélgica en Madrid, Marc Calcoen, que le retiraba el estatuto diplomático al delegado del Gobierno de Flandes en España por las "inaceptables" y reiteradas declaraciones del presidente del Parlamento regional flamenco descalificando la democracia española y apoyando el independentismo catalán.