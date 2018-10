El Congreso rechaza empezar ya a tramitar el artículo 155 en Cataluña

Habrá coincidencia en el título de la iniciativa para discutir sobre la situación política y social en Cataluña, pero nada en su contenido. Toda la oposición, nacionalistas por un lado, y PP y Ciudadanos, por otra, quiere celebrar un pleno monográfico en el Congreso sobre Cataluña pero aún no está claro ni cómo ni cuándo se producirá. El presidente Pedro Sánchez se prestará a comparecer entonces si esas propuestas prosperan e incluso podría hacerlo a iniciativa propia. Pero mientras tanto el Congreso rechazó en la noche de este martes sendas mociones del PP y Ciudadanos para empezar ya el procedimiento para intervenir la Generalitat con el artículo 155 de la Constitución por una decena de escaños de diferencia.

El primer año de cárcel de los independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart ha provocado que los diputados del PDeCAT y de ERC entonen un homenaje continuo durante todo el día en el Congreso. En todas las iniciativas en las que han participado se ha hecho un recordatorio de los presos independentistas catalanes. Desde el PP y Ciudadanos se ha tratado de forzar la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ser interpelado sobre la situación de Cataluña. Tanto el PP como Ciudadanos le acusan de permitir que en Cataluña no se cumpla el Estado de derecho por unos supuestos peajes a sus socios de moción de censura. Consideran que la violencia y la vida es peor que hace unos meses, por lo que le exigieron que pusiera en marcha el procedimiento para aplicar el artículo 155.

Sánchez no optará ahora por esa vía, pero en absoluto se descarta en el Gobierno que se produzca ese debate, aunque no será de momento a inciativa propia. El jefe del Ejecutivo y el grupo socialista sostienen que no tienen ningún problema en evidenciar "la máxima transparencia para hablar de Cataluña o de política general", como ha apuntado este martes la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra. Pero rechazan admitir la petición de comparecencia tal y como se formuló. "No vamos a caer en la trampa del PP y Ciudadanos que hablan de caos, violencia y falta de calidad democrática. No puede el grupo socialista inducir un debate político sobre Cataluña con esos planteamientos", ha justificado Lastra.

Un anticipo de ese debate sí se producirá en las sesiones de control al Gobierno en las que todos los partidos interpelan al Gobierno sobre Cataluña y también el próximo 24 de octubre. Sánchez acudirá para dar cuenta de los resultados del Consejo Europeo de esta semana, pero los independentistas le demandarán de nuevo pasos para convocar un referéndum pactado de autodeterminación y el PP y Ciudadanos que aplique ya el 155.

Esa iniciativa fue la que han defendido ya este martes en sendas mociones la diputada del PP, Alicia Sánchez Camacho, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como la mejor manera de "hacer política". Peticiones votadas y rechazadas tras un bronco debate con 167 y 168 votos a favor y 177 y 178 en contra en cada caso.

"El sanchismo ha abandonado el constitucionalismo para ser presidente por la cara", ha acusado Rivera al presidente por no desmarcarse de sus socios independentistas de moción de censura que, según su opinión, planearon hace un año un golpe de Estado con dinero público. Y ha emplazado a que votaran su moción para condenar la violencia de los Comités de Defensa de la República. El portavoz del PSC, José Zaragoza, hizo una encendida defensa del diálogo actual frente a la etapa del PP, lo que enervó al diputado popular Tomás Llorens, que le insultó por ser "un desastre y una vergüenza".