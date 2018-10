La luz y la sombra del fuego que devoró Galicia

Hace un año escapaba del fuego en calzoncillos. "Menos la vida y los amigos", José Serrano perdió lo poco que tenía. Sus fotos de Brasil y los retratos de sus antepasados. Los "maravillosos" 25 libros de medicina y arte que atesoraba desde muchacho, él que tuvo que dejar la escuela a los 10 años para trabajar la tierra. Sus zapatillas, su ropa, la paga del mes, las escrituras de su casa y su propia casa. El lugar donde nació y donde creció con sus cuatro hermanos antes de marchar a América con 16 años, en 1954. O Brasileiro, emigrante retornado de 84 años, fue una de las víctimas del infierno que arrasó cientos de propiedades —viviendas, galpones, pajares— en Galicia entre el 15 y el 16 de octubre de 2017. Hoy es uno de los más afortunados. Serrano, que cobra una pensión de 600 euros, está a punto de volver a su hogar en la aldea de Saa, en Carballeda de Avia, Ayuntamiento que vio arder el 75% de su suelo. La suya es la primera vivienda rehabilitada tras la catástrofe.

A 15 kilómetros está el municipio de Melón. Patricia Soalleiro, su marido, su niño de cuatro años y una tía impedida huyeron para salvar la vida y también perdieron su techo, sus animales, su coche, su tractor, sus recuerdos. Todo en absoluto. Un año después la familia sigue intentando recomponerse.

ampliar foto Patricia Soalleiro, en octubre de 2017 en su casa abrasada por las llamas en Melón. ÓSCAR CORRAL

La suerte no ha tratado igual a todas las víctimas de aquel fuego que consumió 49.000 hectáreas en un paisaje de guerra. Muchos afectados eran ancianos que se enredaban en la maraña burocrática. Después del pavor y la pena, se extendió por las aldeas gallegas una impotencia profunda: "Había que enfrentarse a seis consellerías; era engorrosísimo", asegura el alcalde de Carballeda, el socialista Luis Milia. "Había gente que no venía, y acabamos yendo a buscarlos a sus casas. Trabajamos mucho, todos los días en tensión, con constantes viajes a Santiago, Ourense y Madrid, sin ver el final del túnel".

Soalleiro recuenta los medios de que dispone para levantar la casa en la que había invertido los ahorros de su vida. La casa estaba ocupada por su tía anciana y su hermana, que la cuidaba. Ella vivía entre semana en Ourense capital. Eso les bloqueó el acceso a las subvenciones de la Xunta para primeras viviendas calcinadas. Su abogado lucha por incluir su caso en la opción de viviendas con moradores permanentes no propietarios. "Ni nos contestaron; ahora preparamos otra reclamación", explica. De momento, han recibido de la Diputación 38.000 euros: el 40% del presupuesto de 108.000 para volver a levantar la casa y amueblarla. "Vamos poco a poco, contra la adversidad", se resigna. Sobre posibles ayudas para recuperar el garaje y el tractor no saben nada. "No hubo respuesta".

ampliar foto José Serrano, sentado, durante una entrevista en su vivienda calcinada y restaurada en Saa (Carballeda).

La familia se queja de la "escasa colaboración" del Gobierno popular de Melón. "Nos dejaron solos", clama Soalleiro. El Ayuntamiento les ha cobrado 4.280 euros por la licencia de obra: "La tasa más alta, y eso que fue la única vivienda que ardió en el municipio". Eso sí, el Consistorio les ingresó 35 euros en la cuenta solidaria abierta por los vecinos, que recaudaron 8.000 para ayudarles. "Ellos sí se volcaron", recuerda la mujer, "incluso tuve que rechazar alimentos".

Desde el fin de semana, Ourense, Pontevedra y Lugo contemplan los bosques todavía calvos, celebran homenajes y lloran cuatro muertes. El 15 de octubre de 2017, en Chandebrito (Nigrán, Pontevedra) fallecieron atrapadas en una furgoneta Maximina Iglesias, de 86 años, y su amiga Angelina Otero, de 78. Jugaban en casa a la brisca y huyeron en coche tras la policía cuando llegó para evacuarlas. Horas después murió en Vigo Alberto Castromil, de 70 años, al caer de un muro mientras sofocaba las llamas en la finca de una vecina. El último fue Marcelino Martínez, de 78, en Carballeda, cuando intentaba salvar a su perra, sus ovejas y su oca.

ampliar foto Vivienda, todavía sin restaurar, de Patricia Soalleiro en Melón.

La de O Brasileiro es una de las 14 primeras viviendas que se tragó el fuego en Carballeda. Todas ellas lograron la subvención máxima de la Xunta, 110.000 euros. Según el alcalde están ya en obras, y al ver que la de Serrano se ha rematado en cuatro meses y medio y es "de diseño", "la gente ha recuperado la ilusión". Sin embargo, en Carballeda se han perdido 22 hórreos que el Gobierno gallego no cubre. Otras ocho casas arrasadas, segundas residencias, no tienen derecho a más que el 40%. "Es grave", comenta Milia. Los dueños no pueden pagar la diferencia y si no se acomete la obra completa no se cobra: "Están en medio de los núcleos, pegadas a viviendas habitadas" con las que comparten muros y a las que les va a "entrar el invierno" por estar ahora desprotegidas. El alcalde cree que pueden derrumbarse y le ha pedido al presidente de la Xunta que "deje gastar ese 40% en reforzarlas". Feijóo le "prometió que lo iba a estudiar".

Pero según Milia lo demás "avanza": "Vinieron 47 arquitectos por un convenio con el Colegio y hace meses empezamos a reconstruir las primeras viviendas gracias a un acuerdo con Abanca, que adelantó sin intereses las ayudas que la Xunta daría repartidas en tres años. Aquí la gente es muy mayor, temíamos que algunos muriesen sin poder volver a casa".

Un trato entre Cruz Roja e Ikea redecorará las vidas de los ancianos gratuitamente. El primero en estrenar cocina, electrodomésticos, cama o sofá de la firma sueca será, este mes, José Serrano. "La casa es de película", celebra O Brasileiro, que regresó a Galicia en 2000 para cuidar a su madre. Es luminosa y huele a madera nueva, tiene grandes espacios abiertos y una moderna escalera interior que contrasta con los viejos muros recuperados. En las estanterías ya ha colocado algunos libros que le dio el consistorio para compensar la pérdida de los de su juventud: "Había tanta pobreza que para mí era una fiesta cada vez que conseguía uno", recuerda. La única, espectacular, viga ennegrecida por el fuego que resistió la potencia de las llamas sobrevuela la estancia como una escultura para dar testimonio de lo que allí sucedió.