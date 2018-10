Un perro mata a un bebé de 17 días en Tenerife

Un bebé de 17 días de edad ha muerto este miércoles tras el ataque de un pastor belga en Tenerife. Los hechos se han producido en el domicilio de la propia familia, ubicado en la zona de La Zarza dentro del término municipal de Arafo (Tenerife) alrededor de las 12 de la mañana de este miércoles. Según ha apuntado el alcalde, Damián Pérez, el can no estaba considerado como "animal peligroso" por lo que las autoridades del pueblo "no entienden lo sucedido".

El perro que vivía con la familia atacó al menor mordiéndole en la cabeza. Los padres separaron al animal de su hijo y llamaron a los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, además de un facultativo del centro de salud de la zona.

Los médicos intentaron durante más de media hora salvar la vida del bebé, pero las maniobras de reanimación resultaron inútiles dada la gravedad de las heridas del menor, por lo que sólo pudieron certificar el fallecimiento del bebé. Los padres han precisado atención psicológica mientras la Policía Judicial ha abierto la correspondiente investigación para aclarar las circunstancias en las que se produjo el suceso.

El ataque ha causado una profunda consternación en Arafo, una pequeña localidad de 5.000 habitantes situada en el noreste de la isla de Tenerife. El alcalde del municipio, Damián Pérez, ha asegurado a EL PAÍS que no entendía lo sucedido ya que el animal era la mascota de la familia y no había dado señales que indicaran que podía volverse violento. "No es un perro peligroso porque incluso lo pudimos coger cuando llegó la Guardia Civil, pero los animales no sabemos cómo pueden reaccionar en estos casos", ha señalado el edil.

Actualmente, el Gobierno tiene catalogadas como razas de perros potencialmente peligrosos aquellas que disponen de un tipo de mordida que puede ser muy graves o pueden causar mucho daño. El pastor belga, raza del perro que ha cometido el ataque, no está dentro de esta lista, en la que si están canes como el rottweiler, el doberman o el pitbull.