Interior expulsa de España a un imán de Granada por sus “mensajes radicales”

Un decreto de la Secretaría de Estado y Seguridad del Ministerio del Interior sirvió el pasado jueves, seis de septiembre, para expulsar de España al imán de la mezquita de La Rábita (Granada). La policía, según informa la agencia Efe, había denunciado las actividades del imán por considerar que transmitía un mensaje “muy extremista”, arengando a su comunidad musulmana a guiarse exclusivamente por la sharia –la ley islámica– y a no acatar las leyes españolas. De hecho, el religioso ahora expulsado consideraba la Constitución contraria a su interpretación de la “ley de Dios”. En sus discursos, cada vez más violentos en opinión de la policía, recriminaba a las mujeres el que no vistieran la vestimenta islámica más radical así como que no usaran el niqab, el velo que tapa toda la cara de la mujer que lo viste y que solo deja sus ojos al descubierto.

Ese modo de actuación lo ha traducido la Secretaría de Estado en una infracción contra el artículo 54.1 de la ley de Extranjería y acusa al imán, D. S. según la agencia Efe, de “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves” en la ley de Seguridad Ciudadana”. Una vez emitido el decreto de expulsión, la salida de España del imán no se hizo esperar. Por la mañana llegó el documento a Granada y por la noche, a las 10, el imán fue trasladado al puerto de Almería desde donde cogió un ferry que lo trasladó a la ciudad marroquí de Nador. El religioso no podrá entrar legalmente en España en los próximos 10 años. El expediente de expulsión se inició el pasado 21 de junio.

El imán ejercía su labor en la mezquita de La Rábita, en la costa granadina muy cerca del límite con la provincia de Almería. La Rábita es una pedanía de la localidad de Albuñol, a diez minutos en coche. Ambos, Albuñol y La Rábita, son pueblos con una gran población musulmana que desde hace años está vigilada por las Fuerzas de Seguridad. De hecho, la Guardia Civil tenía hace algunos años identificados algunos jóvenes a los que les hacía especial seguimiento.

Por su parte, Havy Umar del Pozo Cadenas, presidente de la Comunidad Islámica de Granada, ha indicado a este diario que, aunque desconocía lo acontecido con el imán de La Rábita, si sus mensajes tenían un tono radical y contrario a la legislación española “es lógica y comprensible” la actuación del ministerio de Interior.