La Fiscalía se opone por segunda vez a la extradición de Falciani a Suiza

Apenas veinte minutos ha durado la vista celebrada este martes en la Audiencia Nacional para decidir sobre la extradición a Suiza de Hervé Falciani, el informático del HSBC que filtró los datos de miles de defraudadores con cuentas en el banco suizo. Una entrega a la que se ha opuesto su defensa y también la Fiscalía. "La información nunca llegó a ser transmitida a particulares, sino a instituciones para su investigación", ha insistido el Ministerio Público durante la sesión, que ha terminado esta misma mañana. Ahora, los magistrados deberán tomar una decisión.

"[Esos datos] permitieron abrir investigaciones en 28 países", ha subrayado el exempleado bancario, que en diciembre de 2008 se hizo con los datos de 130.000 clientes de HSBC, con sede en Ginebra, y colaboró con la justicia de varios países para detectar a miles de evasores fiscales. En 2012 fue detenido en España por primera vez, ya que pesaba sobre él una orden de extradición emitida por Suiza en 2009. Pero la Audiencia Nacional rechazó en 2013 su entrega, tal y como pedía la fiscal, la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El tribunal denegó la entrega de Falciani al no darse el principio de doble incriminación —es decir, el delito que le imputaba Suiza no está tipificado como tal en la legislación española—. Además, la entonces representante del Ministerio Público recalcó que no podía perseguirse a quien había denunciado "actividades sospechosas de ilegalidad" ante las autoridades.

Pese a ello, la justicia suiza pidió en 2017 otra vez la extradición del informático, después de que se le condenase en el país helvético en 2015 a cuatro años y 195 días de cárcel por espionaje económico con agravantes. Esa nueva solicitud es la que analizan ahora los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

"28 países han investigado gracias a esos datos. Faltaría entender solo por qué Suiza no lo ha hecho. Aunque es una pregunta para la que no necesitamos respuesta", ha comentado Falciani este martes, tras la celebración de la vista. El informático ha "agradecido" también el papel jugado por la Audiencia Nacional. Según el extrabajador bancario, su decisión de 2013 permitió que todos esos países pusieran en marcha las investigaciones.