PP y Ciudadanos tratarán de impedir que se sortee al Senado

El PP y Ciudadanos van a tratar de impedir que el Gobierno pueda sortear el veto del Senado a la aprobación de la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo, tal y como ha pactado con Podemos. El PP anunció que utilizará “todos los instrumentos parlamentarios y jurídicos” para oponerse, dijo Ignacio Cosidó, su portavoz en el Senado, entre los que se encuentra un recurso al Tribunal Constitucional si el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara un nuevo decreto para sortear ese veto. Los populares no descartan intentar utilizar su mayoría en la Mesa del Congreso junto a Ciudadanos para bloquear cualquier modificación legislativa en ese sentido, aunque el partido de Albert Rivera no está por esa labor.

“Utilizaremos todas las herramientas parlamentarias y legítimas”, defiende Cosidó en conversación con este diario. El PP, que ya ha anunciado que recurrirá todos los decretos del Gobierno socialista que considere injustificados anticipa que va a desplegar toda su artillería contra las alternativas a las que el Ejecutivo se ve obligado por su debilidad parlamentaria.

Ni el Gobierno ni Podemos han explicado cuál es la fórmula con la que pretenden evitar que el PP tumbe con su mayoría absoluta en el Senado la senda de déficit. Populares y Ciudadanos ya trabajan en las respuestas a esas posibilidades. Si se tratara de un decreto para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria (la norma en la que se establece que el Senado debe aprobar también la senda de déficit, y por tanto otorga capacidad de veto al PP), ambas formaciones denuncian que sería inconstitucional.

Que el Senado pueda tumbar el techo de gasto está establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esa ley orgánica se puede modificar, pero no por decreto ley, explicaron en Ciudadanos. “Si el señor Sánchez no está cómodo con las mayorías del Congreso y el Senado lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Lo que no puede hacer es, como no me gusta una mayoría [la del PP], con un decretazo nos lo cargamos”, criticó Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario. “Quieren cargarse el reparto y separación de poderes en España; vulnerar la base democrática de contrapesos entre el poder ejecutivo y legislativo” denunció el presidente del PP, Pablo Casado, quien se preguntó “qué diría el PSOE si esto lo hace Trump en EE UU o Víctor Orban en Hungría”.

El Ejecutivo podría intentar también una modificación legislativa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque el proceso se alargaría. En ese caso los populares no descartan intentar retrasarla en la Mesa del Congreso por medio de prórrogas, pero Ciudadanos no lo estima conveniente, según fuentes de esta formación, que recordaron que además PSOE y Podemos podrían utilizar un procedimiento de urgencia.