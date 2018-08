La juez imputa a una nueva profesora en la causa del máster de Cifuentes

La causa judicial abierta por el máster de Cristina Cifuentes suma un nuevo imputado: Clara Souto, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, pupila del catedrático Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama, y una de las firmantes del acta de trabajo de fin de máster de la expresidenta madrileña. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, la cita a declarar en calidad de investigada (la antigua figura del imputado) el próximo 10 de septiembre.

Clara Souto era la única de las tres firmantes del acta que no estaba imputada. En su declaración ante la magistrada, Souto aseguró que el documento era falso y acusó a Álvarez Conde de haber diseñado la operación para fabricarlo. “No fui capaz de enfrentarme. Me veía yendo en contra de mi catedrático, Enrique Álvarez Conde, que es una persona con la que tenía confianza desde hacía 10 años, y contra mis compañeras”, declaró.

La firma de Souto figura en la casilla de vocal del tribunal evaluador. Ella mantiene, sin embargo, que ese 2 de julio de 2012 estaba en Galicia a cargo de sus tres sobrinos al haber enfermado su hermana. “Yo lo único que sé es que yo no estuve el día que pone en ese documento”, señaló ante la magistrada.

Souto no prestó declaración la primera vez que fue llamada al juzgado porque estaba de baja médica desde que saltó el escándalo, el 21 de marzo de 2018, cuando eldiario.es publicó la noticia. Cuando finalmente fue al juzgado lo hizo como testigo, y relató que el acta presuntamente se falseó ese mismo 21 de marzo. “Si mi catedrático, llevo 10 años con él, me dice que hay un problema con el máster de Derecho Público confío completamente y para solucionarlo puede contar conmigo”, relató. “Él nunca me ha puesto en una situación negativa como para desconfiar. Pensar que se estaba realizando...”. Souto, según ese relato, dio su permiso a Álvarez Conde para usar su nombre.

La magistrada amplía la investigación con nuevas declaraciones. Además de a Souto, ha citado a Álvarez Conde, a su número dos en el Instituto de Derecho Público, Laura Nuño, y a la profesora Cecilia Rosado. Los tres estaban ya imputados.