El concejal de IU en Llanes fue asesinado a golpes, según la autopsia

La autopsia practicada este viernes al concejal de IU en Llanes, Javier Ardines, de 52 años, cuyo cadáver fue hallado este jueves con varios golpes en la cabeza a unos 300 metros de su casa, ha confirmado que fue asesinado. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el informe preliminar de la autopsia "confirma la muerte violenta" del concejal por lo que continúan las investigaciones y diligencias abiertas que puedan "llevar a la localización del autor o autores de la muerte" del edil.

Ardines fue encontrado muerto a pocos metros de su casa y de su furgoneta este jueves por la mañana, con varios golpes en la cabeza, uno de ellos, en la nuca; aunque en un primer momento se barajó con que podría haber muerto de un infarto y haberse golpeado, las heridas que presentaba no parecían compatibles con las de una caída.

A lo largo de esta mañana la Guardia Civil ha tomando declaración a familiares y allegados del edil, según han confirmado la Guardia Civil de Gijón. El instituto armado abrió este jueves una investigación para tratar de esclarecer las causas de la muerte, sin descartar ninguna hipótesis. El concejal de IU, el único con que contaba ese partido en Llanes después de las elecciones municipales de mayo de 2015, fue localizado en torno a las ocho de la mañana por un vecino que salió a pasear a su perro.

Según fuentes con las que ha hablado este diario, los presuntos autores del asesinato "le colocaron unas vallas" para cortar el paso de su vehículo, que fue encontrado encendido con su cuerpo sin vida en el suelo.

Aunque la Guardia Civil no apuntaba ayer a un móvil político, en el círculo personal del concejal no imaginan otro posible motivo para su muerte violenta. "Tenía un empeño político en la transparencia de los bienes comunales vecinales, de los que se había apropiado algún particular; en defender el litoral del ataque urbanístico, y en sacar a concurso unas plazas de la plantilla municipal que la justicia había decretado que no podían seguir ocupadas por personas que no habían aprobado una oposición", relataban ayer estas fuentes sobre los posibles focos de conflicto que podrían haberle generado enemistades. "Era el hombre fuerte del Ayuntamiento y en este municipio se mueven muchos intereses económicos", apostillaban.

Javier Ardines llevaba el área de Medio Rural, Playas y Personal en el Ayuntamiento de Llanes y pertenecía al grupo municipal de IU, bajo cuyas siglas concurrió a la alcaldía de esta localidad del oriente de Asturias en los dos últimos comicios municipales. Militante de IU desde 1999, actualmente formaba parte del cuatripartito de Llanes, donde el equipo de gobierno municipal está integrado por Foro, PP, IU y Vecinos de Llanes. Aunque cursó estudios de técnico agrícola y técnico de invernaderos en la escuela de capataces de Villaviciosa, en el año 2000 decidió emprender su camino profesional en el sector pesquero y en la actualidad compaginaba su cargo como concejal en Llanes con su actividad como patrón y armador de la embarcación Bramadoria.