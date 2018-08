La Guardia Civil investiga la muerte “violenta” del concejal de IU en Llanes

Javier Ardines, en una imagen de archivo. FOTO: AYUNTAMIENTO DE LLANES | VÍDEO: ATLAS

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Llanes, Javier Ardines, de 52 años, ha sido hallado muerto este jueves con un golpe en la cabeza junto a su vehículo en las inmediaciones de su casa en el pueblo de Belmonte de Pría, una localidad a 20 kilómetros de Llanes. La Guardia Civil ha confirmado que la muerte de Ardines fue "violenta" y no por causas naturales. El instituto armado ha señalado a Efe que no se conocerán las causas de la muerte hasta que se le practique la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo, a donde ha sido trasladado. El entorno más próximo al concejal cree que su muerte está relacionada con un conflicto político, según han trasladado fuentes cercanas a EL PAÍS. Fuentes cercanas a la investigación no descartan ninguna hipótesis que vinculen su muerte a cuestiones personales o incluso laborales, informa Óscar López Fonseca.



El cuerpo armado ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de la muerte, sin descartar ninguna hipótesis: desde que el golpe que presentaba en la zona occipital de la cabeza hubiese sido ocasionado por otra persona hasta que se lo produjese al golpearse contra el suelo. El concejal de IU, el único con que contaba ese partido en Llanes después de las elecciones municipales de mayo de 2015, fue localizado por su hija esta mañana poco después de que la familia fuera alertada de que no se había presentado en su barco, pese a que a primera hora de la mañana había abandonado la vivienda para dirigirse a la embarcación.

"Ha sido asesinado", señalan a este periódico fuentes del entorno del edil, que explican que Ardines sufrió "una emboscada" cuando se dirigía a pescar. Según estas mismas fuentes, los presuntos agresores "le colocaron unas vallas" para cortar el paso de su vehículo, que fue encontrado encendido con su cuerpo sin vida en el suelo.

Aunque la Guardia Civil no apunta a esta hora a un móvil político, en el círculo personal del concejal no imaginan otro posible motivo para su muerte violenta. "Tenía un empeño político en la transparencia de los bienes comunales vecinales, de los que se había apropiado algún particular; en defender el litoral del ataque urbanístico, y en sacar a concurso unas plazas de la plantilla municipal que la justicia había decretado que no podían seguir ocupadas por personas que no habían aprobado una oposición", relatan estas fuentes sobre los posibles focos de conflicto que podrían haberle generado enemistades. "Era el hombre fuerte del Ayuntamiento y en este municipio se mueven muchos intereses económicos", apostillan.



Javier Ardines llevaba el área de Medio Rural, Playas y Personal en el Ayuntamiento de Llanes y pertenecía al grupo municipal de IU, bajo cuyas siglas concurrió a la alcaldía de esta localidad del oriente de Asturias en los dos últimos comicios municipales. Militante de IU desde 1999, actualmente formaba parte del "cuatripartito" de Llanes, donde el equipo de gobierno municipal está integrado por Foro, PP, IU y Vecinos de Llanes. Aunque cursó estudios de técnico agrícola y técnico de invernaderos en la escuela de capataces de Villaviciosa, en el año 2000 decidió emprender su camino profesional en el sector pesquero y en la actualidad compaginaba su cargo como concejal en Llanes con su actividad como patrón y armador de la embarcación Bramadoria.

Ardines apostaba por la diversificación del tejido productivo del concejo, con la desestacionalización turística, gracias al rico patrimonio gastronómico, cultural y paisajístico de Llanes, según ha asegurado IU en un comunicado en el que ha lamentado la muerte de su edil y ha destacado su calidad humana como "persona buena, padre, esposo y abuelo".

IU ha anunciado a través de un comunicado la suspensión de todos los actos programados por la organización para mañana en Asturias en señal de luto por la muerte de su concejal "cuyas circunstancias y causas se mantienen sin esclarecer, no habiéndose descartado la hipótesis de una muerte violenta".