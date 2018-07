Interior justifica las devoluciones en caliente

El Convenio Europeo de Derechos Humanos acepta las llamadas expulsiones exprés (o devoluciones en caliente) siempre que se verifique la identidad del inmigrante interceptado en la frontera y se le permita explicarse, con abogado, traductor y personal sanitario si lo considera necesario. Por ese motivo dos inmigrantes ganaron un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo y España fue condenada en 2017 por expulsarles irregularmente.

España recurrió la sentencia y está pendiente de la resolución, pero esa norma prevalece hoy, al igual que la disposición primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, relativa a las medidas de rechazo de extranjeros en la valla de Ceuta y Melilla, que establece: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Y añade: “El rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.

Las devoluciones en caliente que se vieron ayer, durante el salto de 700 inmigrantes a la valla de Ceuta, como en otras ocasiones, no respetaron esa normativa internacional de derechos humanos. El Ministerio del Interior no va a dar ninguna instrucción contraria de momento y justifica la actuación de la Guardia Civil en que “tienen que cumplir la ley”. Fuentes de Interior aseguran que el Gobierno “trabaja en la articulación de una política común europea en materia migratoria”. Y aclaran: “Una instrucción no se puede hacer de un día para otro cuando hay otro país implicado, una resolución de un tribunal internacional pendiente e incluso un estudio interno sobre la cuestión”. Las mismas fuentes consideran que tomar decisiones unilaterales “puede conllevar consecuencias nocivas”.