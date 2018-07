Magdalena Álvarez: “Le recomiendo que vaya al psicólogo, señor diputado del PP”

La exministra Magdalena Álvarez pasa junto al portavoz del PP José Ignacio Echániz sin mirarlo. ULY MARTIN / VÍDEO: ATLAS

El PP ha puesto al borde de la suspensión la sesión de la comisión que investiga el accidente del vuelo JK5022 con destino a Las Palmas de la compañía Spanair en el aeropuerto de Barajas en agosto de 2008, en el que fallecieron 154 personas. El diputado popular José Ignacio Echániz ha aprovechado la comparecencia de la entonces ministra de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, para hacer una larga exposición negativa de su gestión con acusaciones de corrupción que ha motivado un cruce de reproches y que tuviera que detenerse la sesión. Álvarez ha recomendado al diputado ir al psicólogo.

Echániz ha puesto en duda la capacidad de gestión de Álvarez por su implicación en el caso de los ERE en Andalucía, que ha calificado como “el mayor caso de corrupción de la historia de España”; su salida “no voluntaria” del Banco Europeo de Inversiones (BEI), donde la entidad le “aplicó el código interno de conducta frente al fraude y corrupción”; su reprobación en el senado “por el caos de las infraestructuras” en Cataluña; su intento de “ocultar el derrumbamiento del puente del AVE entre Madrid y Barcelona” o el “caos” producido en el aeropuerto de Madrid en 2009 por las nevadas.

Tanto la exministra como el portavoz socialista en la comisión, Sebastián Franquis, han protestado de forma reiterada al presidente de la mesa, Tomás Javier Fole, quien no ha logrado pese a las advertencias refrenar el ánimo de Echániz, quien continuamente ha tratado de interrumpir a Álvarez en su alegación al relato sobre su gestión. La exministra ha considerado una “vergüenza”, “una falta de respeto” y “un insulto a las víctimas” del accidente la intervención del portavoz popular. “Lamento que en esta comisión tan importante para esclarecer el accidente el PP haya desviado la atención. Muy desesperados deben estar para utilizar la investigación de un accidente con 154 muertos”, ha reprobado.

Álvarez se ha negado a responder a las preguntas de Echániz mientras no pudiera dar la réplica a sus observaciones, mientras este le exigía que estaba, jurídicamente, obligada a responder. Con la tensión en aumento y la negativa de Echániz a retirar sus palabras para que la exministra contestara a sus interpelaciones, el letrado ha propuesto un receso que tenía todos los ingredientes de una suspensión. La sesión se ha reanudado tras unos minutos para que la exministra expusiera sus objeciones y luego respondiera al diputado del PP.

La compareciente ha afirmado sentirse “abochornada” porque la situación creada por la “falta de respeto a las víctimas” y ha negado estar inmersa en un caso de corrupción. “Estoy encausada por prevaricación administrativa como consecuencia de una partida presupuestaria, la 31L, que propone a Consejería de Empleo, que se incluye en el presupuesto de gastos, que aprueba el Consejo de Gobierno como proyecto de ley y que aprueban los parlamentarios”, según ha aclarado. Álvarez, que se ha mostrado convencida de que será declarada inocente y “nerviosa por el cambio de tono”, se ha sentido orgullosa de su gestión en el AVE y ha negado el hundimiento de “ningún túnel”. También ha atribuido su salida del BEI a las presiones del PP a través de Luis de Guindos.

La reanudación de la sesión no ha acabado con los intercambios de electricidad. Álvarez, ante la protesta airada del afectado, ha sugerido que el diputado tenía problemas mentales. “Le recomiendo que vaya usted al psicólogo señor diputado del PP. Necesita que le den una vuelta a esa forma de actuación”. El portavoz ha pedido la retirada del diario de sesiones, a lo que ha no ha accedido la exministra: “No, no es que si alguien necesita un psicólogo, tendrá que ir”. El presidente de la comisión ha optado por la retirada, mientras Álvarez, mirando a Echániz, ha deslizado: “Pero usted lo ha oído, ¿no?”.

A las consideraciones del presidente de la comisión sobre el carácter ofensivo que pudieran tener sus palabras, la exministra, que en una ocasión definió su ímpetu con la frase "antes partía que doblá", ha justificado: “Es que entre ser un corrupto e ir al psicólogo, el nivel de insulto está a favor del diputado. Ustedes saben mucho de corrupción y su experiencia es lo que me da miedo”.

En los asuntos concernientes a la comisión, Álvarez ha defendido que su prioridad como ministra fue siempre la seguridad en los transportes y que tras el siniestro se volcó con las víctimas y no tomó decisiones técnicas porque no eran su responsabilidad. También ha criticado la falta de sensibilidad de la compañía Spanair con las víctimas y ha considerado que se debería reforzar la preparación psicológica de todas las personas que pueden verse implicadas en accidentes como el de Spanair y los protocolos de atención a las víctimas.

A la salida de la comparecencia, la presidenta de la Asociación de Afectados, Pilar Vera, ha recriminado a Álvarez "de parte de todas las familias" que "nunca tenía que haber sido ministra" por "su currículo como consejera de la Junta". "Allí se trataba de dinero, aquí de muertos", le ha espetado.