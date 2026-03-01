Ir al contenido
Cultura

Cultura para sentirse bien... o mal

Entre el consuelo y la incomodidad: las recomendaciones culturales de marzo

Tommaso KochJimena Marcos
Madrid -
El próximo Día Internacional de la Felicidad sirve de excusa para preguntarnos qué buscamos hoy en la cultura: ¿consuelo, evasión o incomodidad? Mientras algunos reivindican el poder de las historias amables para sobrellevar tiempos hostiles, otros recelan de un consumo cultural cada vez más volcado en lo reconfortante.

En este episodio de recomendaciones culturales, charlamos con las periodistas Yolanda Clemente y Brenda Valverde, responsables de la newsletter Correo sí deseado, que reúne noticias positivas para decenas de miles de lectores. Y la escritora Laura Ferrero nos habla de cómo el auge de los libros cozy tras la pandemia, apunta a una demanda clara: relatos que no solo entretengan, sino que cuiden.

¿Nos hemos vuelto demasiado blandos como espectadores o simplemente más conscientes de lo que necesitamos emocionalmente?

· Este episodio está realizado por Tommaso Koch y Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nacho Taboada.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

_
_