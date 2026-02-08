Ir al contenido
_
_
_
_
Hoy en EL PAÍS
Cultura

Recomendaciones culturales: el lujo del encierro

Una conversación cultural sobre el tiempo, la atención y la creación en un mundo acelerado

Tommaso KochJimena Marcos
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

En un contexto marcado por la prisa, la hiperconexión y una ventana de atención cada vez más estrecha, dedicamos estas recomendaciones culturales de febrero a pensar el encierro no como castigo, sino como condición cultural y creativa. A partir de libros, películas, música y experiencias personales, Tommaso Koch, Sergio C. Fanjul y Jimena Marcos conversan sobre la posibilidad (y el privilegio) de parar el mundo para pensar, escribir o simplemente... estar.

Desde las cabañas de filósofos como Wittgenstein o Heidegger hasta los encierros forzados para componer música o que sirven como inspiración para videojuegos. La conversación se amplía con las aportaciones de la diseñadora gráfica Laura Millán para descubrirnos el “ephemera” en el cine y la periodista Selva Vargas trasladará el debate a otros lenguajes y soportes.

¿Quién puede permitirse el tiempo y el silencio necesarios para crear? ¿qué queda dentro y fuera del encierro?

Algunas de las recomendaciones que encontrarás en el podcast:

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas con asa de mosquetón ultra resistente. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Deshumidificador compacto y recargable. COMPRA POR 17,95€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Destornillador de carraca Bosch con 12 puntas. COMPRA POR 27,31€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_