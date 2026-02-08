Recomendaciones culturales: el lujo del encierro

Una conversación cultural sobre el tiempo, la atención y la creación en un mundo acelerado

Javier Marías, escritor, colaborador del EPS y académico de la Real Academia de la Lengua, en su despacho, en 2016. CARLOS ROSILLO

En un contexto marcado por la prisa, la hiperconexión y una ventana de atención cada vez más estrecha, dedicamos estas recomendaciones culturales de febrero a pensar el encierro no como castigo, sino como condición cultural y creativa. A partir de libros, películas, música y experiencias personales, Tommaso Koch, Sergio C. Fanjul y Jimena Marcos conversan sobre la posibilidad (y el privilegio) de parar el mundo para pensar, escribir o simplemente... estar.

Desde las cabañas de filósofos como Wittgenstein o Heidegger hasta los encierros forzados para componer música o que sirven como inspiración para videojuegos. La conversación se amplía con las aportaciones de la diseñadora gráfica Laura Millán para descubrirnos el “ephemera” en el cine y la periodista Selva Vargas trasladará el debate a otros lenguajes y soportes.

¿Quién puede permitirse el tiempo y el silencio necesarios para crear? ¿qué queda dentro y fuera del encierro?

Algunas de las recomendaciones que encontrarás en el podcast:

