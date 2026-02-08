Recomendaciones culturales: el lujo del encierro
Una conversación cultural sobre el tiempo, la atención y la creación en un mundo acelerado
En un contexto marcado por la prisa, la hiperconexión y una ventana de atención cada vez más estrecha, dedicamos estas recomendaciones culturales de febrero a pensar el encierro no como castigo, sino como condición cultural y creativa. A partir de libros, películas, música y experiencias personales, Tommaso Koch, Sergio C. Fanjul y Jimena Marcos conversan sobre la posibilidad (y el privilegio) de parar el mundo para pensar, escribir o simplemente... estar.
Desde las cabañas de filósofos como Wittgenstein o Heidegger hasta los encierros forzados para componer música o que sirven como inspiración para videojuegos. La conversación se amplía con las aportaciones de la diseñadora gráfica Laura Millán para descubrirnos el “ephemera” en el cine y la periodista Selva Vargas trasladará el debate a otros lenguajes y soportes.
¿Quién puede permitirse el tiempo y el silencio necesarios para crear? ¿qué queda dentro y fuera del encierro?
Algunas de las recomendaciones que encontrarás en el podcast:
- Coloquio de invierno (Tusquets) de Luis Landero
- Los ensayos (Editorial Acantilado) de Michel de Montaigne
- suma noche (Ediciones Godall) de Blanca Morel
- El videojuego Blue Prince
- Un cuarto propio conectado: (ciber) espacio y (auto)gestión del yo (Fórcola Ediciones) de Remedios Zafra
- Saída Game de Arthur Moura Campos
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
