Hoy en EL PAÍS
Cultura

Recomendaciones culturales de Navidad: los imprescindibles de 2025

Un paseo por la redacción para descubrir qué libros, películas y juegos marcarán el final del año

Tommaso KochJimena Marcos
Madrid -
En este episodio recopilamos las recomendaciones navideñas de libros, películas, series y juegos. Grabamos parte del podcast caminando por la redacción y hablando con compañeros que, además, nos enviaron audios con sus propuestas para estas fechas.

Hablamos sobre algunos libros que llegan a la redacción, cómo se gestionan las novedades y cómo se elaboran las listas de los mejores libros del año. También hablamos de hábitos de consumo cultural, del agobio por “verlo todo” y de cómo distinguir entre modas de tres semanas y obras que realmente perduran.

Contamos, además, con la participación de invitados puntuales como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Sus recomendaciones completan esta pequeña guía cultural para Navidad, pensada para quienes quieran ponerse al día, regalar algo o simplemente desconectar durante el descanso de final de año.

Este episodio cuenta con la participación de los periodistas: Eneko Ruiz, Andrea Aguilar, Ana Marcos, Alejandra Ronda, Juan Carlos Galindo, Antonio Nieto, Enrique Alpañés, Raquel Vidales y su hija Candela.

CRÉDITOS:

Realizan: Tommaso Koch y Jimena Marcos
Presenta: Jimena Marcos
Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
Edición: Ana Ribera
Coordina: José Juan Morales
Dirige: Ana Alonso
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

