¿Está naciendo una nueva diplomacia verde sin Washington?
China y las potencias medias se han unido para proteger las aguas internacionales de la contrarreforma ambiental de Trump
Estados Unidos se marcha oficialmente del Acuerdo de París el 27 de enero. Da carpetazo a toda la lucha medioambiental y en especial a la batalla contra el cambio climático. Aunque en hay una buena noticia: acaba de entrar en vigor un nuevo pacto para proteger los océanos. Estados Unidos no lo ratifica, y sin embargo 82 países se han unido para garantizar que allí donde está el futuro de lo que comamos y de mucha investigación clave no impere la ley del más fuerte.
En este episodio hablamos con Frances Colón, investigadora principal del Center for American Progress, que describe los ataques contra la ciencia por parte de la Casa Blanca. El periodista de EL PAÍS Manuel Planelles, experto en medioambiente, da cuenta de los avances que se están llevando a cabo pese a todo.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
