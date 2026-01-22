Rodalies: un accidente de tren que evidencia un problema crónico en Cataluña

Más de 400.000 personas se quedan sin alternativas a la espera de que la red ferroviaria vuelva a estar operativa

El tren de la línea 4 de Rodalies siniestrado, este miércoles en Gelida (Barcelona) Albert Garcia

Esta semana, a la tragedia de Adamuz se le suma otra en Cataluña. Un tren de Rodalies ha sufrido un grave accidente en Gelida, cerca de Barcelona: ha muerto un maquinista en prácticas de 27 años y decenas de personas se han visto afectadas. La Generalitat ha decidido mantener la red suspendida hasta tener garantías de seguridad, en un servicio que utilizan a diario unas 400.000 personas. La paralización ha provocado un caos de movilidad, con carreteras colapsadas y accidentes, y ha vuelto a evidenciar una realidad que los usuarios conocen bien: averías constantes, mala información y una sensación de fragilidad estructural que se arrastra desde hace años.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha atribuido el accidente a “cuestiones meteorológicas” y apunta a la caída de un muro de la AP-7 tras un fuerte temporal. Las llamadas “marchas blancas”, que consisten en hacer todo el recorrido para comprobar el estado de la infraestructura, detectaron sin embargo, incidencias en varios tramos.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed