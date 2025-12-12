Kast, favorito en Chile y el aliado de Hazte Oír y Mayor Oreja: “Es extrema derecha 2.0, populista pura y dura”

La candidatura del ultraderechista chileno se apoya en una red internacional que conecta con organizaciones y dirigentes conservadores españoles

José Antonio Kast, posa antes de un debate el pasado martes. ELVIS GONZÁLEZ (EFE)

José Antonio Kast llega a la segunda vuelta de las elecciones en Chile como favorito. Su trayectoria —marcada por su defensa de la “familia natural” y su rechazo al aborto incluso en casos de violación— lo ha convertido en un referente del ultraconservadurismo latinoamericano.

El aspirante chileno mantiene desde hace años vínculos estrechos con la Red Política de Valores, la plataforma impulsada por Jaime Mayor Oreja que reúne a dirigentes de extrema derecha de distintos continentes. Ese entramado lo conecta también con organizaciones españolas como Hazte Oír y con sectores de la derecha radical católica, además de situarlo ideológicamente en la órbita de líderes como Javier Milei, Jair Bolsonaro o Donald Trump.

En este episodio, Ángel Munárriz redactor de la sección de España de EL PAÍS, analiza junto a Ana Fuentes quién es Kast, cómo ha tejido su influencia internacional y por qué su relación con España resulta clave para entender su proyecto político.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

