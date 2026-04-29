La IA y el despertar de una nueva imaginación

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Lo verdaderamente inquietante no es que los sistemas de inteligencia artificial escriban, sino que empiecen a enseñarnos cómo no hacerlo. Lo que está en juego no es la capacidad de producir texto, sino la posibilidad misma de sostener una voz que no se somete, que no corrige su intensidad ni busca hacerse digerible. Es ahí, en esa zona donde el lenguaje deja de protegernos, donde la escritura se vuelve insobornable.

En Trópico de Cáncer, Henry Miller escribió: “Tengo en mi pene un hueso de seis pulgadas de largo… estiraré los pliegues de tu vagina, Tania… Llevo tus ovarios hasta la incandescencia… he ensanchado un poco más los bordes, he planchado los pliegues". No hay pedagogía, no hay distancia, no hay disculpa. Solo una intensidad que no se justifica. En Lolita, Vladímir Nabokov no describe simplemente un deseo prohibido. Obliga a habitar la conciencia que lo sostiene. No hay un juicio externo que tranquilice. La incomodidad no se resuelve. En Madre primeriza, Sharon Olds escribe la primera vez que tiene sexo una semana después del parto, su cuerpo aún cosido, todavía doliente: “Empecé a latir: mi sexo había sido desgarrado como un trapo por la corona de su cabeza… los puntos tiraban de la piel… me acosté con miedo y sangre y leche… tú, tan tierno, te inclinaste sobre mí, sobre lo rajado y desgarrado, con la paciencia de alguien que encuentra un animal herido en el bosque". La poeta no elude las realidades del cuerpo postparto; más bien, las integra en un relato que desafía las nociones convencionales de la sexualidad. Su placer sigue tan intacto que no puede, no quiere proteger su vagina en ese momento de máxima fragilidad; se reafirma como mujer antes que como madre. El erotismo aquí no es celebración: es la furia del deseo en carne viva. La historia de la literatura está repleta de escenas profundamente sexuales, violentas, sin filtros.

Estas escenas no incomodan por lo explícito, sino por lo que no resuelven. El debate sobre la inteligencia artificial suele formularse en términos de competencia: si sustituirá a los escritores, si convertirá la literatura en un proceso automatizado. Pero hay una cuestión menos visible. No me pregunto qué puede escribir, sino qué no puede sostener. Toda inteligencia artificial opera dentro de un perímetro moral. No necesariamente como censura explícita, sino como lógica de funcionamiento. Cuando el lenguaje se acerca a ciertas zonas —sexualidad perturbadora, violencia sin redención, ambigüedad moral— la máquina no siempre se detiene. A veces continúa. Pero lo hace desplazando, suavizando, reorganizando. Hay algo más eficaz que prohibir: normalizar. La inteligencia artificial puede escribir un libro. Pero no cualquier tipo de libro. Y los que no puede escribir son, precisamente, los que ahora más que nunca me importan. Cuando se aproxima a lo irresuelto, introduce explicaciones, matices, distancias. Devuelve al lector a un terreno reconocible. Como un anfitrión que sonríe y cambia de tema justo cuando algo empieza a acercarse a la verdad. La literatura, en muchos de sus momentos más intensos, consiste en lo contrario: no cambiar de tema. Lo que rara vez aparece desde la voz de la IA es la conciencia que vuelve perturbadora una escena. No el contenido, sino la forma en que ese contenido se mantiene sin ser absorbido por una explicación. La máquina puede describir el deseo. Pero no lo desea. Y esa diferencia —mínima en apariencia— sostiene toda la literatura. La IA no corre riesgos: los elimina. El problema no es que la máquina escriba peor o mejor, sino que nos acostumbre a no descender. Que nos deje orbitando en la superficie mientras el núcleo ardiente, el más humano —las zonas prohibidas, las que todavía manchan, las que fermentan en la sombra— quedan sin tocar. Que la capacidad para pensar, para crear mundos alternativos, se vuelva prudente, higiénica, como si alguien hubiera desinfectado antes las palabras. Si una parte creciente de la escritura se realiza con herramientas diseñadas para reducir el riesgo, esa lógica puede filtrarse en la imaginación. No por obediencia, sino por hábito. Como si el lenguaje disponible ya viniera castrado.

Cabe, sin embargo, una paradoja. Podría ser que ese mismo proceso delimite un espacio. Por un lado, una literatura asistida por la IA: eficaz, coherente, capaz de producir relatos sólidos dentro de un marco estable. Por otro, una literatura que crezca allí donde ese marco deja de funcionar. No necesariamente más explícita. Pero sí más incómoda. Más ambigua. Menos dispuesta a explicarse. Porque escribir no ha sido nunca una forma de que nos muestren el mundo ya aprendido, sino de desobedecerlo, de internarse en lo que aún no tiene nombre, en abrir vidas que no nos están permitidas —ni siquiera nuestras propias vidas— y sostenerlas el tiempo suficiente como para que lancen su primer grito contra el miedo, el deseo, la muerte. Escribir es investigar con cuerpo y mente, no con la respuesta: tantear lo que podría ser verdad aunque resulte inadmisible, habitar lo que incomoda hasta volverlo inevitable. Y esa deriva —esa decisión de entrar donde no hay mapa, donde nadie garantiza sentido ni comprensión— no puede delegarse. Ninguna herramienta que nace para reducir el riesgo puede acompañar ese gesto sin anularlo. Porque ahí, precisamente ahí, empieza la literatura. La pregunta no es si la inteligencia artificial puede escribir novelas. La pregunta es otra: si podrá escribir las mejores novelas, aquellas que una sociedad todavía no está preparada para aceptar. Si la respuesta es no —o no del todo— entonces la literatura conserva un territorio propio.

La IA es una herramienta poderosa, pero que no decide. Es más, si nos dejamos, nos obliga a imaginar mejor. Ante una literatura endeble, desganada, nos fuerza a elegir: o la repetición cómoda o una imaginación más exigente. Al hacer fácil lo correcto y lo previsible, empuja a los escritores a salirse de ese camino, a pensar fuera de lo esperado, a buscar lo que no puede anticiparse. Y deja en evidencia qué partes de la escritura son sustituibles y cuáles no: lo verdaderamente arriesgado, lo que aún no tiene forma. También aligera ciertas tareas y permite concentrar la energía en lo esencial: la invención, no la repetición. Y establece un contraste claro: frente a una escritura que optimiza escribiendo diferentes versiones del mismo libro asustado, la literatura puede volver a elegir la caída al vacío. La comodidad también escribe. Pero no descubre nada. No todos estaremos dispuestos. Habrá quien se conforme con la corrección sin riesgo. Pero el escritor —el que escribe para explorar, no para fingir— seguirá entrando donde no hay garantías de éxito, de aplausos, de publicación. Quiero pensar que la IA no viene a reemplazar la literatura, sino a tensarla. Y en ese gesto —no defensivo, sino ofensivo— la escritura recupera su impulso más antiguo: no repetir el mundo, sino atravesarlo. Ir más allá de lo que ya sabemos decir, romper el borde de lo pensable. No copiar: avanzar. No perfeccionar: arriesgar. Porque si algo nos hizo humanos no fue la repetición, sino la obstinación de cruzar la siguiente montaña, subir extenuados hasta la cumbre sin saber si los monstruos que habitarían al otro lado tendrían nuestro mismo rostro. Y aun así, elegir dormir desnudos, a la intemperie.