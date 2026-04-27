‘Hambre y conflicto’

En Colombia, un país marcado por más de medio siglo de conflicto armado, la promesa de paz sigue siendo lejana para miles de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El hambre es uno de los efectos más silenciosos de la guerra: los confinamientos y desplazamientos forzados cortan el acceso a la tierra, al río, al cultivo. Este proyecto se ha desarrollado de la mano de la ONG Acción contra el Hambre. El trabajo está construido en dípticos: dos imágenes que no se explican mutuamente pero que juntas dicen lo que ninguna puede decir sola. Colombia es el cuarto país del mundo con más desplazados internos, el primero de América