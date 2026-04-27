‘Hambre y conflicto’

La Yacumama, guardiana del agua, madre de la anaconda en lengua kichwa, habita el río y lo ordena: atrae los peces, forma los remolinos, exige que se pase en silencio y con respeto. A su lado, una imagen del doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres, al que se reza de noche para sanar a los enfermos.

Lys Arango (Lys Arango / Agence VU)