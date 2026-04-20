‘Calle 30′ propone una mirada profunda y casi anatómica de la ciudad de Madrid, utilizando la vía de circunvalación M‑30 como hilo conductor que articula sus múltiples realidades. A través de esta “calle”, que rodea y a la vez conecta barrios de naturalezas muy diversas, el trabajo construye una especie de radiografía social en la que emergen los distintos estratos que conviven en la ciudad: desde zonas de alto poder adquisitivo hasta áreas más vulnerables, pasando por espacios industriales, residenciales y de tránsito