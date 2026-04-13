Aquí o en otra parte, ¿cómo se abrazaba un lugar que se ama? Esa fue la pregunta que me hice al recorrer Córcega y encontrarme con sus habitantes durante casi seis años. Fotógrafo de prensa en París, en octubre de 2020 decidí dejar la ciudad para venir a vivir a esta isla. Entonces comenzó una búsqueda imposible: la de captar en imágenes la identidad de este territorio y de quienes lo habitaban. Como un espejo, las aguas del Mediterráneo reflejaron mi propio rostro. “¿Quién eres?“, parecían preguntarme. Al dejar a un lado mi enfoque de periodista, pude iniciar un nuevo viaje sin destino: el de la exploración de los sentimientos que esta isla provocaba. Lejos de los clichés esperados, busqué huellas sensibles para volver a dibujar un mapa íntimo y poético de Córcega. ‘Intraccià’ se convirtió en el fruto de esa errancia, de ese amor y de ese sentimiento inexplicable de pertenencia hacia una tierra que no era la mía