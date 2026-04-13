‘Intraccià’

Pierre, Portivechju, diciembre de 2019. Es en esta estación cuando la isla se revela. Aquel día, Pierre disfrutaba de los últimos días de la piscina de una residencia secundaria antes de su cierre. Son muchos los que dependen de la temporada turística, y el único momento en que pueden disfrutar de su tierra es fuera de temporada.

KAMIL ZIHNIOGLU