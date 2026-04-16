Las formas en el Congreso

Los lectores y las lectoras escriben sobre la expulsión de un diputado de Vox del Pleno del Congreso, las criticas de Trump al Papa, las declaraciones de Feijóo sobre la regularización de los inmigrantes, y la falta de comunicación accesible en la sanidad para personas sordas

El enfrentamiento protagonizado por un diputado de Vox en el Congreso, encarándose con el vicepresidente primero, no es un hecho aislado, sino un reflejo del clima de creciente crispación política que se vive en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Resulta especialmente preocupante que este tipo de comportamientos se produzcan precisamente en la sede de la soberanía popular, donde deberían primar la palabra, el respeto y el debate de ideas. Si quienes representan a la ciudadanía sustituyen el diálogo por el enfrentamiento, cabe preguntarse qué ejemplo se está trasladando al conjunto de la sociedad. De hecho, la ejemplaridad debería de ser una responsabilidad inherente a quienes ocupan un cargo público. La política no solo decide, también educa. Lo que se normaliza en el hemiciclo acaba filtrándose fuera de él. Y quizá lo más preocupante sea que identificar la palabra “política” con este tipo de escenas contribuya a aumentar la desafección ciudadana y a alejar a cada vez más personas de ella. Si en la Cámara baja no se cuidan las formas, ¿dónde debería hacerse? Porque cuando falla el ejemplo, no solo se resiente la política, sino también la calidad de nuestra democracia.

Sandra Braceras. Bilbao

La cruzada de Trump

Hablar de Dios, y de los valores del cristianismo, calificando de cruzada una actividad que contradice precisamente el mensaje religioso y de los cristianos, es una excusa de corto recorrido que utilizan los dictadores. Aquellos que están muy lejos de la idea de amar al prójimo. Trump ha acusado al papa León XIV, de “ser débil, de venderse a los progres, y de no apoyarlo en Tcrsu “cruzada contra los ayatolás”. El Papa le ha contestado que la guerra nunca es una cruzada, ni es provechosa, y que va contra la doctrina de la Iglesia.

Julio García-Casarrubios Sainz. Ciudad Real

Juegos lingüísticos

El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la medida del Gobierno de regularización de los inmigrantes con una espeluznante aliteración de la i: inhumana, injusta, insegura e insostenible. Ya que no explica dónde está la humanidad o la injusticia, su reflexión, siguiendo su modelo, puede ser descrita como incoherente, insulsa, ilusa e infame. Los inmigrantes y los españoles nos merecemos información y reflexiones más ajustadas a la realidad y no juegos lingüísticos.

Juan Molina Porras. Sevilla

Igualdad real

Conozco a un niño sordo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Su familia hizo de intérprete para que el equipo médico pudiera comunicarse con el niño. Cuando su abuela me contaba esta situación me vino a la cabeza inmediatamente la película Sorda, donde la protagonista pasa por una situación similar en el momento del parto. No somos conscientes de lo importante que es poder comunicarnos y de cómo se vulneran nuestros derechos cuando esto no es posible. ¿Os imagináis ir al hospital, estar en un quirófano, en el paritorio, en una consulta médica y no poder comunicarnos porque nadie nos entiende? Cuando lo vemos de cerca pensamos en lo importante que es invertir en servicios públicos de calidad para que nuestros derechos estén garantizados y nuestros impuestos se traduzcan en recursos al servicio de la ciudadana, para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.

Ana Belén Pérez Villa. Soria